VIDEO: Piastri choca camino a la grilla y se pierde el inicio de la F1 2026 en Australia
Oscar Piastri no participará en su carrera de casa en el Gran Premio de Australia después de chocar su McLaren de Fórmula 1 en su vuelta hacia la parrilla de salida.
Unos 40 minutos antes de la carrera, Oscar Piastri salió de los pits para las habituales vueltas hacia la grilla mientras los equipos realizan sus últimas comprobaciones antes de ocupar sus posiciones de largada.
Pero al salir de la curva 4 hacia la izquierda, Piastri perdió repentinamente el control de su McLaren al pasar por los pianos de salida, con su MCL40 trompeando y desviándose contra el muro del lado izquierdo de los pilotos.
Piastri salió ileso, pero destruyó la parte delantera de su McLaren, con daños terminales en su rueda delantera derecha y en la suspensión, lo que obligó al australiano a estacionar su coche en el lugar mientras se alejaba cabizbajo de la escena.
Piastri se había clasificado quinto para su carrera de casa y debía compartir la tercera fila con su compañero de equipo Lando Norris.
El accidente fue un golpe enorme para los aficionados australianos, con una multitud récord que había acudido para animar al nacido en Melbourne. La tribuna Piastri completamente agotada en la recta principal, con vista al garaje de McLaren, que había estado celebrando la salida de su piloto del pitlane, quedó en silencio de golpe.
El piloto de Mercedes George Russell largará desde la pole en Albert Park por delante de su compañero de equipo Kimi Antonelli, con Isack Hadjar, de Red Bull, tercero.
VIDEO: el accidente de Oscar Piastri antes del GP de Australia
