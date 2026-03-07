Después de padecer durante casi toda la temporada pasada con el objetivo de sacar el máximo provecho del cambio reglamentario de la Fórmula 1 en 2026, Alpine no está teniendo el inicio de campeonato esperado en Melbourne.

La escudería de Enstone venía de tener una muy buena pretemporada en Bahréin y llegó a Albert Park con aspiraciones de batallar por entrar entre los diez primeros en la clasificación, pero quedó lejos de conseguirlo.

Pierre Gasly clasificó en la 14° posición al terminar a tres décimas de Gabriel Bortoleto, de Audi, el último en pasar a la Q3, mientras que Franco Colapinto no logró ir más allá del 16° puesto.

"Simplemente tenemos que trabajar y encontrar más rendimiento, creo. Este fin de semana ha sido muy complicado en general, mucho más complicado que Bahréin. Parece que el coche simplemente no está reaccionando tan bien por alguna razón, que aún no conocemos. Pero sí, definitivamente llegamos aquí con expectativas más altas de lo que hemos podido hacer hoy", dijo Gasly ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

"Honestamente, fueron buenas vueltas en la Q2, realmente no había mucho más que sacar. Así que sí, es un poco decepcionante. Estoy seguro de que hay soluciones y parece que tendremos que entender mucho más sobre estos neumáticos, sobre la gestión de la energía. No tuvimos que hacer vueltas de preparación y en clasificación sí tuvimos que hacerlas. El balance del coche simplemente ha sido mucho más complicado. Hay muchas respuestas que encontrar y sí, simplemente necesitamos encontrar más rendimiento".

Preguntado si quizás había algo en las características de la pista de Australia que no favorezca a Alpine como en Bahréin, Gasly respondió: "Honestamente, no sabría decirlo".

"Todo lo que sé es que estamos deslizando mucho más. El agarre trasero y delantero, el balance no está en el mejor punto comparado con donde lo dejamos en Bahréin. Pero tampoco es que el coche haya cambiado muchísimo".

"Es solo la primera carrera del año, pero creo que simplemente pone de manifiesto que tenemos que trabajar duro y que será importante desarrollar el coche lo más rápido posible", advirtió.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La zona media estuvo liderada por Racing Bulls, que metió a sus dos coches en la Q3 con Liam Lawson y Arvid Lindblad, y por Audi, que tuvo a Gabriel Bortoleto también en el top 10, con Nico Hulkenberg justo detrás, algo que impresionó a Gasly.

"Creo que con Audi vimos que tenían buen potencial, pero hay que darles crédito porque llegar con un motor nuevo y poner un coche en la Q3 es un logro bastante impresionante. Racing Bulls, sabía que tenían un suelo nuevo y un alerón trasero nuevo para este fin de semana, pero más o menos lo mismo para ellos".

"Han cumplido y han hecho un trabajo bastante impresionante. No estoy demasiado enfocado en eso. Estoy principalmente centrado en mi equipo y en intentar rendir lo mejor que pueda, pero creo que todos queremos más de lo que hemos hecho hoy".

Finalmente, Gasly recordó que este es apenas el comienzo de la temporada y que lo importante será qué tan rápido puede reaccionar Alpine tras el fin de semana australiano.

"Tenemos un año largo por delante y confío en el equipo para hacer los cambios correctos en la dirección correcta. Creo que todos estaríamos de acuerdo en que esperábamos un mejor punto de partida, pero lo que importa ahora es qué tan rápido podremos mejorar y qué tan rápido podremos reaccionar a partir de este fin de semana".