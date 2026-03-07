Por qué los coches de F1 2026 podrían representar un desafío para Lewis Hamilton

El ex piloto de Fórmula 1 Jolyon Palmer ha moderado parte del optimismo de Lewis Hamilton de cara a la temporada 2026, al señalar aspectos de los autos bajo el nuevo reglamento que podrían no favorecer al siete veces campeón.

Hamilton se ha mostrado mucho más positivo respecto a la temporada 2026 de F1 al dejar atrás la era del efecto suelo. Si bien Palmer señaló que algunas áreas del nuevo reglamento se inclinan más hacia el estilo de conducción del británico, todavía hay factores, como las dificultades con el frenado, que podrían favorecer más a su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc, o a Max Verstappen, de Red Bull.

"Nunca llegó a dominar del todo la generación de reglamentos de efecto suelo que tuvimos desde 2022", dijo Palmer a F1 TV en el fin de semana de carrera en Australia. "Tampoco lo hicieron Mercedes ni Ferrari, así que los equipos en los que estuvo nunca tuvieron el mejor coche. Pero sentí que él nunca terminó de estar completamente en sintonía con él, como sí lo estuvo durante el resto de su carrera.

"Esta generación de coches no tiene efecto suelo como tal. No están pegados al asfalto como lo estaban con los túneles Venturi, donde quieres tener el coche lo más bajo posible, conseguir que el flujo de aire pase por debajo de esos túneles Venturi para generar carga aerodinámica. Es diferente.

"Ahora tenemos rake en el coche. Tenemos más sensación para el piloto. Y creo que ese aspecto ayudará a Lewis. Creo que sentirá que el coche se mueve un poco más, cuando quizás en la generación anterior tenía una sensación más apagada. Así que quizá eso le favorezca.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Pero hay otros factores de los que no estoy tan seguro. Hay dificultades en el frenado. Hay mucha reducción de potencia al entrar en las curvas. Así que los coches dejan de desplegar energía. Tienes lift and coast, o tienes lo que se llama super clipping, cuando los coches reducen la entrega de energía al entrar en las curvas.

"Es una forma extraña de conducir el coche cuando en realidad estás reduciendo velocidad a veces incluso antes de algunas de las frenadas fuertes. Tal vez no sea necesariamente una de las grandes fortalezas de Lewis. A él le gusta atacar los frenos con mucha fuerza y le gusta un tren trasero estable.

"Cuando vimos a Charles Leclerc al final de las pruebas realmente exigiendo al Ferrari, haciéndolo bailar, con el tren trasero deslizándose, siento que es un coche que quizá se adapte más a Leclerc o a Verstappen por esa razón. Veremos. Tal vez sea mejor para Lewis. Hay argumentos a favor y en contra".