Declaraciones
Fórmula 1 GP de Australia

Audi impresiona al entrar en Q3 en su primer Gran Premio de F1

Recién llegada a la F1 con su propio motor, la escudería oficial Audi no tuvo de qué avergonzarse por su rendimiento en la clasificación del Gran Premio de Australia al alcanzar la Q3… aunque la sesión terminó de manera frustrante.

Fabien Gaillard
Publicado:
66

En una primera sesión competitiva que no careció de puntos de interés, uno de los aspectos que pasó un poco a un segundo plano fue el hecho de que Audi, marca que llega por primera vez a la Fórmula 1 como constructor y como fabricante de motores, alcanzó la Q3 en su primer Gran Premio.

Aunque siempre se puede argumentar que el equipo Audi es, en sí mismo, simplemente una nueva identidad de la escudería Sauber, y que por lo tanto el desafío era menos arduo en ese sentido —especialmente en comparación con Cadillac, que comienza desde cero—, lo cierto es que la firma alemana también llegó con su propio motor.

Y, a diferencia de la mayoría de los otros fabricantes de motores de la parrilla, Audi no tenía la experiencia de los motores de F1 de la generación anterior sobre la cual apoyarse. Sin embargo, por el momento la marca de los cuatro aros está haciendo más que defenderse, ya que coquetea con la parte delantera del grupo del medio del pelotón —superada por muy poco por Racing Bulls en Melbourne.

Tanto es así que, aprovechando la ausencia de uno de los coches del top 4 —el de Max Verstappen, accidentado en la Q1—, Gabriel Bortoleto incluso logró marcar el décimo mejor tiempo de la Q2 y así obtener su pase a la Q3… antes de que un problema técnico lo dejara fuera de combate y lo obligara a presenciar esta última parte de la clasificación como espectador.

Gabriel Bortoleto fue víctima de un incidente técnico al final de la Q2 y no pudo disputar la Q3.

Gabriel Bortoleto fue víctima de un incidente técnico al final de la Q2 y no pudo disputar la Q3.

Photo by: William West / AFP via Getty Images

Pero, por supuesto, al comienzo de un proyecto como el de Audi, el brasileño quiere quedarse con lo positivo: "Creo que todos podemos estar orgullosos de lo que este equipo ha logrado en tan poco tiempo. Para la primera carrera de Audi, no podíamos esperar algo mejor que la Q3".

"El siguiente paso será estar en la Q3 y disputar la Q3, porque hoy fue un poco extraño, pero es un excelente resultado. No creo que hubiéramos podido hacer mucho mejor que un 9° u 8° lugar, luchando con Racing Bulls. Pero ya saben, esperar salir 7° ya es complicado".

"Sabemos que todavía hay una brecha que nos separa [de los mejores]. Así que sí, hay mucho trabajo por hacer. Estoy muy orgulloso de todos y vamos a entender qué pasó hoy con el coche, algo que todavía no sabemos, y lo vamos a corregir".

"Pero no creo que realmente haya motivo para preocuparse", añadió sobre su problema al final de la Q2. "Los autos son nuevos, así que es normal que algunos sensores fallen aquí y allá, lo que literalmente puede dejar tu monoplaza detenido en la pista".

"Vimos que esto ocurrió varias veces durante las pruebas de pretemporada, y es una lástima que nos haya sucedido en la clasificación, porque no había pasado en todo el fin de semana. Pero sí, una vez más, estamos orgullosos de todo lo que hemos logrado y seguimos avanzando".

¿Un "futuro muy prometedor" para Audi en la F1?

Gabriel Bortoleto, Audi

Gabriel Bortoleto, Audi

Photo by: Jayce Illman / Getty Images

En cuanto a la eterna pregunta de si Audi fue particularmente fuerte o si la competencia estuvo en general por debajo, Bortoleto respondió: "No lo sé. Para ser honesto, no miro mucho a los demás. Ahora mismo pienso en nosotros. Tenemos mucho trabajo por delante. Hemos alcanzado el objetivo por el que todos trabajaron muy duro. Es algo de lo que podemos estar orgullosos".

Y el campeón de F2 2024 insistió sobre la cuestión de la unidad de potencia: "Somos el único equipo que utiliza únicamente sus propios motores. Los únicos datos que obtuvimos durante las pruebas de pretemporada provenían de nuestro propio coche. Ningún otro equipo los utiliza".

"Hacer que nuestro motor y nuestro coche estén a un nivel en el que puedan competir con equipos que utilizan motores Ferrari, Mercedes o Honda… [hace una pausa] Honda, no… ya no es Red Bull, sino [Red Bull] Ford… no es una tarea fácil".

"Una vez más, aunque todavía hay muchas cosas que mejorar, estoy muy orgulloso, porque si ya empezamos así y hay tantas cosas que claramente deben mejorar, veo un futuro muy prometedor para este equipo".

