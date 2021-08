Stroll: "2021 fue más desafiante para Aston Martin tras los cambios"

El equipo con sede en Silverstone ha disfrutado de dos podios con Sebastian Vettel este año, aunque el segundo en Hungría lo perdió después que su monoplaza no tuviera suficiente combustible al finalizar la carrera para ser analizado.

Pero a pesar de algunos puntos destacados evidentes, Aston Martin es consciente de que no ha podido aprovechar el enorme impulso que tuvo a finales de 2020, cuando luchaba regularmente por los podios y ganó en Sakhir con Sergio Pérez.

El equipo ha sido claro en que el cambio en las reglas del piso de los coches para esta temporada perjudicó su concepto de diseño de rake bajo mucho más que sus rivales de rake alto, y eso lo dejó jugando a ponerse al día para la fase inicial de la temporada.

Stroll está de acuerdo en que la nueva normativa fue el mayor obstáculo para su progreso, pero cree que se han conseguido avances durante la primera mitad del año.

"Creo que ha sido una temporada difícil, sin duda", dijo. "No es lo que esperábamos tras el final del año pasado, con los cambios en el reglamento, etc.

"Hemos recibido un golpe en el rendimiento, y eso ha hecho que el comienzo de la temporada sea un poco más difícil".

"Pero ha habido algunos aspectos positivos. Creo que hemos dado pasos adelante como equipo y hemos mejorado el coche desde el principio de la temporada. Todavía quedan muchas carreras, así que estoy deseando que lleguen y ya veremos qué pasa".

El director del equipo, Otmar Szafnauer, cree que la cantidad de progreso que puede hacer con la recuperación de las pérdidas se ha visto obstaculizada por los estrictos límites de homologación para 2021.

"El equipo ha hecho un trabajo maravilloso y han trabajado incansablemente para intentar recuperar parte de esa pérdida de carga aerodinámica", dijo.

"Pero desafortunadamente estamos un poco restringidos con lo que podemos hacer debido a las regulaciones. No podemos aumentar la altura de la carrocería trasera".

"Así que sabiendo eso, creo que han hecho un buen trabajo. Hemos recuperado parte del rendimiento relativo que teníamos, no todo, pero no podemos recuperarlo todo por dos razones: una, estamos limitados en cuanto al tiempo que podemos dedicar al coche de este año, porque va en detrimento del coche del año que viene, y dos, tenemos las manos atadas cuando se trata de elevar la altura del tren trasero. No podemos hacerlo".

Pero a pesar de esos límites, Szafnauer cree que hay margen para que Aston Martin saque más partido a su coche en lo que queda de temporada 2021.

"Vamos a mejorar este coche poco a poco, pero más entendiéndolo que trayendo actualizaciones bastante grandes", agregó.

"Luego el equipo en la base está centrado en 2022. Creo que han hecho un trabajo maravilloso para llevar el coche a donde está ahora. Me refiero a que han cambiado casi todas las partes afectadas".