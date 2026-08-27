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Fórmula 1 GP de Países Bajos

Lando Norris anuncia una nueva serie documental en Prime Video con "más acceso que nunca"

Lando Norris ofrecerá a los aficionados un acceso sin precedentes a su vida, tanto dentro como fuera de la pista, en una nueva serie documental de Prime Video, compuesta por tres episodios, cuyo estreno está previsto para 2027.

Lydia Mee
Publicado:
Lando Norris, McLaren

El actual campeón de Fórmula 1, Lando Norris, ha anunciado una nueva serie documental de tres episodios en Prime Video, cuyo estreno está previsto para 2027.

El proyecto, cuyo título provisional es "Lando", está siendo producido por Box to Box Films, la productora londinense responsable de "Formula 1: Drive to Survive" de Netflix.

Aunque la serie seguirá la actual temporada 2026 de Norris mientras defiende su primer título de pilotos, se centrará principalmente en su vida fuera del circuito. Según la sinopsis oficial, el documental promete "un acceso sin precedentes a una faceta más personal de su vida".

La sinopsis continúa: "Desde el momento en que Lando agarró por primera vez el volante de un kart en Bristol, las carreras representaron para él una alegría pura y embriagadora. Inspirado por sus ídolos, entre ellos el legendario Valentino Rossi, ascendió rápidamente en la clasificación, impulsado no solo por la ambición, sino también por una búsqueda incansable de la diversión y la autenticidad, y por una férrea determinación de ganar.

"Pero, ¿cómo es realmente la vida cuando te encuentras en la cima de tu deporte con tan solo 26 años? Con un acceso sin precedentes a su vida a lo largo del verano —hasta su 27.º cumpleaños—, esta serie documental ofrece una visión auténtica del mundo de Lando: desde las travesuras de unas vacaciones con sus amigos hasta momentos más personales y tranquilos con su familia; pasando por la euforia de ganar su primer Gran Premio de la temporada; desde la notoriedad que conlleva ser uno de los nombres más importantes del deporte mundial hasta los momentos de tranquila reflexión".

 

La serie documental está dirigida por Ben Phethean y producida por Clare Little. Tom Keeling, Warren Smith y Jon Smith ejercen de productores ejecutivos para Box to Box Films.

"Estoy muy emocionado por hacer esto con Prime Video", afirmó el piloto de 26 años. "Llevamos ya un tiempo rodando y me lo he pasado muy bien".

Norris ya está acostumbrado a documentar su vida. Además de aparecer en "Drive to Survive", también ha compartido detalles de la vida privada en ciertos aspectos de su vida a través de su propia serie de vlogs en YouTube, llamada "LandoLOG".

Sin embargo, Norris ha revelado que la serie de Prime Video ofrecerá una visión más profunda de su vida cotidiana.

"Ya comparto muchas de las cosas que hago, pero esto va a dar a la gente más acceso que nunca a mi vida fuera de las carreras", añadió Norris. "Me he implicado mucho en todo el proyecto, así que espero que la gente disfrute viendo más de lo que ocurre entre bastidores. ¡Estoy deseando que la gente lo vea el año que viene!".

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