Lando Norris pone en duda el valor de una carrera sprint en Singapur

Lando Norris espera que el Gran Premio de Singapur de 2026 sea un fin de semana exigente para él y sus compañeros competidores, pero está menos convencido de lo bueno que será para los aficionados el primer fin de semana sprint en este circuito.

El Marina Bay Street Circuit acogerá este fin de semana su primera carrera sprint, lo que significa que los equipos solo tendrán una sesión de entrenamientos para familiarizarse con la pista antes de pasar a la actividad competitiva. Al ser esta la primera vez que los coches de la normativa actual ruedan en este circuito, añade un nivel de complicación a un fin de semana ya de por sí duro.

Por qué Norris cree que la carrera sprint en Singapur podría decepcionar

Preguntado sobre si tiene ganas del formato sprint en Singapur, el británico no estaba seguro.

"Creo que este tipo de pista, quiero decir, no sé si por una carrera sprint va a ser la mejor carrera sprint que jamás verás. No creo que lo sea. Pero en términos de solo FP1, clasificación y el desafío de ponerse al ritmo rápidamente en un circuito urbano con estos coches es un gran, gran desafío. Así que, por esa parte, tengo ganas."

Este será el último fin de semana sprint de la temporada 2026, lo que significa que será la última oportunidad para que un piloto sume 33 puntos en un solo fin de semana.

Singapur podría jugar a favor de las fortalezas de Norris

Al vigente campeón se le preguntó más tarde si, tras una serie de sólidos resultados en carreras sprint, McLaren podría rendir bien en Singapur pese a la falta de entrenamientos.

Sprint Lando Norris Oscar Piastri China P4 P6 Miami P1 P2 Canadá P2 P4 Gran Bretaña P3 P7 Países Bajos P3 P5

"Creo que sí", respondió. "Sigo teniendo fe en que podemos tener algunas buenas carreras esta temporada y seguir siendo competitivos. Circuito urbano, no lo sé. No sé por qué, perdón, carreras sprint. Creo que un poco se debe simplemente al hecho de que no tienes mucho tiempo para ponerte al ritmo, y creo que eso es algo que puede ser una de mis fortalezas: encontrar los límites con poco tiempo.

"Creo que al final probablemente todos somos lo bastante buenos después de tres sesiones como para estar a unas pocas centésimas unos de otros, o una décima, dos décimas. Creo que es un desafío mayor ponerse al ritmo y entenderlo todo en una sola sesión. Y creo que eso es algo que siempre he disfrutado, ese desafío, y creo que es algo en lo que puedo marcar un poco la diferencia y ser capaz de sacar partido. Así que espero que este fin de semana sea igual."

El Marina Bay Street Circuit es una pista difícil, con mínimas oportunidades de adelantamiento, pero Norris disfruta del desafío.

"Es simplemente un lugar divertido al que venir, así que sé que eso obviamente no tiene el mayor efecto en la conducción. Es simplemente una pista, desde el punto de vista del estilo de conducción, en la que ciertas cosas te resultan muy cómodas y puedes conectar con ella muy rápidamente.

"En general, el coche siempre ha rendido bastante bien aquí también, así que no sé, no sé qué en particular, es simplemente un circuito divertido, es desafiante, tienes que adaptarte mucho desde el punto de vista del estilo de conducción, creo, con los baches y el trazado de las curvas, así que, en conjunto, es una pista dura, pero una que disfruto.”