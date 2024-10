Lawson revela que Alonso lo amenazó al discutir en Austin

Compitiendo por primera vez esta temporada desde que sustituyó a Daniel Ricciardo después de Singapur, Lawson consiguió irritar al experimentado Alonso mientras este intentaba adelantarlo durante el sprint de 19 vueltas el sábado por la mañana.

El neozelandés reveló que Alonso se había molestado por sus esfuerzos, pero no estaba seguro de por qué el español se había dirigido a él después de la carrera.

"No lo sé, dijo que me jodería y supongo que cumplió su palabra", dijo Lawson.

"Estaba muy enfadado, no sé por qué. Estábamos compitiendo por la P16 y no sé por qué estaba tan enfadado. Sí, no lo sé. Es lo que hay. Espero que pueda superarlo y sigamos adelante".

"Sólo fuera de la caja jugando juegos. Es lo que es, es parte de él - no me molesta".

"Entiendo que tuvo una carrera bastante horrible, así que puedo entender por qué está molesto. Pero si hubiera hecho algo mal me habrían sancionado. Así que, sí..."

Liam Lawson, Visa Cash App RB F1 Team, y Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Foto: Motorsport Images

A la pregunta de si esperaba tener como rival a un bicampeón del mundo en su primera salida del año en la F1, Lawson añadió: "¡No creo que tengamos rivalidad! Sólo tuvimos un incidente en la carrera, y podemos superarlo y seguir adelante".

Alonso no quiso entrar a discutir lo que le había dicho a Lawson después de la sesión, pero consideró que su batalla había sido "innecesaria" dado lo lejos que estaban.

"Eso es entre nosotros", dijo sobre la conversación.

Alonso ya había tildado a Lawson de "idiota" por la radio del equipo durante la carrera sprint antes de adelantar al RB en la pista durante la sesión de clasificación.

Preguntado por Motorsport.com sobre lo sucedido, el bicampeón del mundo Alonso respondió: "¿Clasificación? ¿Qué pasó en la clasificación? Ah, bueno, como tenía el set de neumáticos usados, no estaba realmente en una vuelta cronometrada, así que no quería perder más tiempo".

"Y creo que no le cambió mucho. Pero hoy, en el sprint, hemos luchado muy, muy duro. Luchó muy duro, en mi opinión, por el 16º, 17º. Pero ya sabes, no podemos hacer nada".

Liam Lawson, RB F1 Team VCARB 01, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Esteban Ocon, Alpine A524 Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

"Y ya sabes, mientras uno de los dos coches levante (la velocidad), nunca hay un accidente. Así que hoy ha sido mi caso".

"Cada uno en la pista se comporta como quiere, y para mí, lo de hoy fue innecesario. Todo el mundo puede tener opiniones diferentes. Me parece bien. Son 24 carreras, así que te encuentras en algún punto del camino".

Hablando sobre el incidente en sí, Alonso añadió: "En la recta, creo que casi chocamos, como me pasó con Lance (Stroll) hace dos años, a 300 y pico (km/h), y luego la forma en que apretó, a la salida de las curvas, ya sabes, al límite de la propia pista. Ya sabes, en la primera vuelta de 11".

"Pero como he dicho, no quiero hacer una gran cosa. Por supuesto, no hay penalización cuando alguien se sale en 16/17 - esa fue probablemente la mayor sorpresa".

Cuando se le hizo otra pregunta sobre la situación, Alonso la cerró: "Si quieres preguntar algo sobre la clasificación, vale, ya sabes que esto no es muy importante".

Alonso se clasificó octavo para el Gran Premio de Estados Unidos del domingo, mientras que Lawson saldrá desde el fondo de la parrilla tras una sanción por cambiar componentes del motor del coche que heredó de Ricciardo.