Fórmula 1 GP de México

“Le fallamos”; Mercedes asume la culpa por la decepción de George Russell en el GP de México

Otro problema técnico más arruinó la apuesta de Russell por la victoria, y Toto Wolff ha asumido su responsabilidad

Benjamin Vinel

Publicado: 4 nov 2026, 13:18

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El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, admitió haber "decepcionado a George Russell" en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, luego de que la oportunidad del británico de pelear por la victoria se descarrilara en cuestión de segundos debido a un problema técnico.

Russell arrancaba desde la primera fila junto a Lewis Hamilton en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y su salida inicial fue lo suficientemente buena como para mantener esa posición y aprovechar el rebufo del hombre de la pole position, pero su Flecha de Plata sufrió un problema de despliegue de energía.

Para cuando llegó a la Curva 1, Russell había caído a la sexta posición. Unas curvas más adelante, atacó a Isack Hadjar, pero no logró frenar a tiempo al entrar a la Curva 6 y tocó al Red Bull, haciéndolo trompear y recibiendo una penalización de 10 segundos.

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Como consecuencia, Russell marchaba de nuevo sexto para el momento en que se ondeó la bandera roja por el fuerte accidente de Valtteri Bottas, ya que la sanción lo relegó por detrás de Lando Norris, y no logró hacer progresos durante la segunda mitad de la carrera.

Tras la bandera a cuadros, el piloto de 28 años felicitó a su compañero de equipo Kimi Antonelli por su título mundial, pero no se quedó en el recinto; Mercedes lo excusó de sus compromisos con los medios de comunicación, lo que derivó en una multa de 5,000 euros por parte de la FIA.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Vi a George después de la carrera en el pesaje de la FIA y, obviamente, está desconsolado por la situación”, comentó Wolff. “Fue una gran muestra de deportividad ir a ver a Kimi. Conozco a George desde hace mucho tiempo y sé que para un piloto de carreras este es un momento catastrófico.

“Tal vez la carrera de hoy fue un reflejo de su temporada. Esta era una carrera para que él la ganara. Teníamos el ritmo en el auto y lo decepcionamos en la primera recta. La entrega de energía no fue la que pensábamos que debía ser.

“Estoy totalmente con él en este momento. He estado en situaciones donde es muy difícil de afrontar. Que no haga el trabajo con los medios o que abandone el circuito es absolutamente comprensible. Que se hubiera quedado en realidad me habría sorprendido. Eso se respeta totalmente”.

Esta no fue la primera vez que la falta de despliegue de energía le causó problemas a Russell; también ocurrió en Spa-Francorchamps en la recta de Kemmel, lo que derivó en una colisión con Hamilton. El británico abandonó posteriormente.

Russell también se vio afectado por otros problemas mecánicos, destacando fallas en la unidad de potencia que provocaron abandonos cuando lideraba en Canadá y mientras marchaba tercero en Malasia.

“Sin duda ha tenido mala suerte en algún momento de la temporada”, reconoció Antonelli cuando se le preguntó si Russell le 'exigirá al máximo' en 2027. “Ha tenido un poco más que yo, siendo honestos. Yo también tuve mis momentos en Silverstone y Barcelona. Además, después de Silverstone, tuvimos que desechar nuestra nueva unidad de potencia porque tenía un problema y tuvimos que cumplir una penalización anticipada, que fue en Monza.

“Definitivamente hemos tenido nuestros malos momentos, pero aun así, él sin duda regresará. Sabes, es superrápido. Ha demostrado esta temporada que cuando está encendido, es muy difícil de vencer.

“Así que, por mi parte, se trata de mantenerme concentrado en mí mismo, seguir intentando subir la vara, seguir mejorando y desarrollándome, porque creo que al final de esta temporada y para la próxima no será solo cuestión de George, sino también de Red Bull, especialmente con Max [Verstappen], Ferrari y McLaren; eventualmente, todos vamos a estar ahí arriba y será una lucha muy apretada. Por lo tanto, será importante estar en lo más alto del juego, no solo contra mi compañero de equipo, sino contra todos los demás”.

Finalmente, Russell publicó un largo mensaje en Instagram el lunes por la noche, profundizando en sus emociones tras los eventos del fin de semana.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Ahora me parece un momento bastante adecuado para hablar desde el corazón. Esta temporada comenzó exactamente como esperaba, pero muy rápidamente se desmoronó con mala suerte y malos rendimientos”, escribió el ganador del GP de Australia, quien solo obtuvo dos victorias más en los siguientes 18 grandes premios.

“Ha sido la primera temporada real de mi carrera en la que he tenido más días malos que buenos. ¿Ha sido difícil de asimilar? Sí, mucho. ¿Ha sido difícil levantarme semana tras semana? Sí, mucho. ¿Confusión por momentos? A menudo. Lo único que sé es que lo he dado todo y 2026 no estaba destinado a ser mi año.

“Quiero felicitar sinceramente a Kimi por lo que ha sido una temporada absolutamente increíble. De verdad te mereces el Campeonato.

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“Gracias al equipo por construir el mejor auto y unidad de potencia esta temporada; ha sido inspirador ver a todos unirse a lo largo de cuatro años difíciles para llevar a Mercedes de vuelta a la cima.

“Ahora, lo único que puedo prometer es que durante el resto de esta temporada, y de cara a la siguiente, lo daré absolutamente todo para redescubrir el rendimiento que he sido capaz de mostrar durante la mayor parte de mi carrera, y crucemos los dedos para que vuelva un poco de suerte.

“Gracias por todo el apoyo”.

Russell todavía tiene la oportunidad de conseguir su mejor resultado histórico en el campeonato de pilotos, tras haber finalizado en cuarto lugar en 2022 y 2025. Actualmente ocupa nuevamente la cuarta posición con 250 puntos, a 11 y nueve puntos de distancia de Verstappen y Hamilton, respectivamente.

Reporte adicional de Roberto Chinchero y Ronald Vording.

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