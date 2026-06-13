Leclerc tras el accidente: "Me avergüenzo, debe de ser duro apoyarme"

Charles Leclerc se criticó duramente a sí mismo tras su accidente durante la clasificación para el Gran Premio de España. El piloto de Ferrari vio cómo un prometedor sábado terminaba abruptamente cuando perdió el control de su SF-26 en la Q2. Después habló abiertamente sobre su decepción y admitió que incluso se avergonzaba de su error.

Ferrari pareció haber dado un paso adelante durante el fin de semana. Leclerc se mostró competitivo en el Circuit de Barcelona-Catalunya y confiaba en sus opciones de lograr una buena posición de salida. Precisamente por eso, el accidente fue aún más duro.

"Estoy bien", afirmó Leclerc justo después. "Aparte del hecho de que me avergüenza estar aquí ante la cámara después de otro escenario de 'qué habría pasado si'."

El monegasco también se refirió a la decepción de una semana antes en Mónaco. Allí vio esfumarse un posible resultado de podio por problemas técnicos. Esta vez, sin embargo, la causa recayó completamente en él mismo.

"La semana pasada fue: qué habría pasado si no hubiéramos tenido ese problema. Este fin de semana es: qué habría pasado si no hubiera cometido ese error", continuó Leclerc. "Me avergüenza no haber podido juntar todo durante lo que hasta entonces había sido un fin de semana muy positivo."

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Aunque el piloto de Ferrari subrayó que la confianza en el coche se mantiene, está sobre todo decepcionado por la posición de salida perdida para la carrera del domingo. "La sensación con el coche ha vuelto y sigo siendo optimista para mañana", dijo. "Pero debería haber estado más arriba en la parrilla y no lo estoy por un error mío."

Leclerc incluso fue un paso más allá en su autocrítica. "Me avergüenza porque decepciono a muchas personas que nos apoyan. Debe de ser duro seguir respaldándome."

Error en la curva cuatro

Sobre el accidente en sí, Leclerc también fue claro. Según él, no hubo ningún problema técnico detrás del incidente. La causa estuvo en un enfoque demasiado ambicioso de la curva cuatro durante una vuelta que precisamente parecía estar siendo particularmente fuerte.

"Mi vuelta en Q2 fue muy buena", analizó. "En casi todas las curvas éramos los más fuertes o estábamos muy cerca. La curva cuatro fue mi curva más débil."

Leclerc intentó ganar tiempo allí frenando más tarde y llevando más velocidad a la curva. "Solté el freno antes y llevé bastante velocidad extra al entrar. Eso aún funcionó en la mitad de la curva, pero al final terminé en la parte más sucia de la pista y perdí el coche."

Con ello, la clasificación terminó de inmediato. Sin embargo, el piloto de Ferrari no quiso saber nada de excusas. "No hay excusas", concluyó Leclerc. "Fue un error."

A pesar de la decepción, Leclerc mantiene la confianza para la carrera. Ferrari mostró un ritmo alentador durante el fin de semana, aunque el monegasco primero tendrá que abrirse camino hacia delante el domingo para aprovecharlo al máximo.