Checo Pérez confía en el ritmo de carrera tras una problemática Q1 en Barcelona

La sesión de clasificación para el Gran Premio de Barcelona no entregó el resultado esperado para Sergio Pérez, que si bien había advertido que sería una clasificación complicada por la falta del ritmo de Cadillac, una vez más rozó la posibilidad de estar en la Q2, aunque más lejano que lo exhibido en Canadá y en Mónaco.

Checo Pérez enfrentó dos complicaciones críticas en su intento de vuelta rápida. Por un lado, la escudería optó por usar únicamente dos juegos de neumáticos blandos, a diferencia de las tres tandas que emplearon sus rivales directos. Por el otro, un inconveniente en la entrega de energía mermó su rendimiento en el sector final: “Es una lástima que hayamos perdido como una décima y media con el motor en las últimas dos curvas, tuvimos un pequeño problema con el despliegue de energía, pero en general creo que estoy satisfecho con la vuelta”.

Al ser cuestionado sobre si este fallo de calibración guardaba relación con los problemas de la unidad de control electrónica (ECU) vistos el viernes y que acetaron a Valtteri Bottas, Pérez aclaró las diferencias: “No, eso fue algo de calibración un poco diferente que calculamos ligeramente mal, ya sabes, si levantas el acelerador recargas un poco más y ese tipo de cosas”.

Estrategia de neumáticos y la superioridad sobre Aston Martin

Si bien no lograron conseguir la ansiada Q2, Checo Pérez finalizó por delante de Valtteri Bottas, pero además, cumplieron con el objetivo de establecer un ritmo de carrera más confiable que les permita volver a estar en la parte media del grupo trasero, por lo que el enfoque no estaba en la clasificación.

“Sí, nos enfocamos en la carrera y también en guardar ese compuesto blando; ya sabes, nunca se sabe si podrías necesitarlo y tener uno nuevo frente a uno usado puede marcar una gran diferencia. Así que sí, hizo la vida en la clasificación un poco más difícil al usar dos juegos frente a los tres de todos los que nos rodeaban, pero aun así creo que logramos maximizarlo”, apuntó el mexicano.

Una de las notas positivas para la organización estadounidense dentro del balance general fue superar en el clasificador a uno de sus competidores directos en la zona media, Aston Martin, algo que ya se está volviendo una tradición.

Sergio Pérez, Cadillac Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Sí, eso fue bastante bueno, pero estamos mirando hacia adelante y necesitamos otras seis décimas a un segundo para poder meternos en la pelea adecuadamente, y creo que si somos capaces de encontrar eso, sería un gran progreso”, externó Pérez.

Con el mapa de carrera trazado, las condiciones climáticas y las altas exigencias del circuito de Montmeló perfilan una competencia marcada por el desgaste físico y mecánico por lo que su capacidad de administrar neumáticos podría marcar la diferencia.

“Honestamente, estuvimos más cerca de lo que pensaba, pero mañana es la prueba más grande para nosotros; es una pista donde la degradación entrará en juego, hay mucha alta velocidad, así que hemos hecho todo lo posible para preparar la carrera, veamos mañana”.