Fórmula 1 Las Vegas GP

Leclerc: Ferrari debe encontrar una solución a la rivalidad "inaceptable" tras el choque con Hamilton

El regreso de las carreras con adelantamientos de "efecto yo-yo" en el Gran Premio de Las Vegas provocó una polémica colisión entre los pilotos de Ferrari.

Stuart Codling Ronald Vording

Publicado: 22 nov 2026, 14:51

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Charles Leclerc terminó el Gran Premio de Las Vegas con una penalización de 10 segundos por provocar una colisión evitable con su compañero de equipo en Ferrari, Lewis Hamilton, y con un reto de su jefe de equipo, Frederic Vasseur, todavía resonando en sus oídos.

Ambos Ferrari habían largado fuera de los diez primeros puestos después de no haber conseguido aprovechar el rebufo necesario en la clasificación, pero luego avanzaron durante la fase inicial de una carrera caracterizada por el tipo de adelantamientos extremos de "efecto yo-yo" que apenas se habían visto desde el comienzo de la temporada. Cada vez que Leclerc y Hamilton se encuentran cerca en la pista, las discusiones parecen inevitables, y las primeras señales de tensión aparecieron cuando Leclerc dijo por radio: "Él [Hamilton] tiene que tener cuidado con cómo me cierra", mientras ambos luchaban con el McLaren de Oscar Piastri en las últimas posiciones del top 10.

Aunque Hamilton recibió después una penalización de 10 segundos por salirse de la pista y obtener una ventaja durante una batalla en la vuelta 10 con el otro McLaren, el de Lando Norris, la salida del auto de seguridad para permitir la retirada del Cadillac de Sergio Pérez, que había quedado detenido, redujo el posible impacto de la sanción. Sin embargo, Hamilton expresó por radio su frustración tanto por la penalización en sí como por la decisión de Ferrari de retrasar su parada una vuelta.

También lee:

Como Hamilton circulaba por delante de Leclerc cuando salió el auto de seguridad, el monegasco habría tenido que esperar fuera del box a que Hamilton cumpliera su penalización si ambos hubieran entrado a boxes al mismo tiempo.

Fue en este contexto de creciente frustración que ambos se tocaron en el complejo de curvas 7 a 9 en la vuelta 38. Hamilton había progresado considerablemente después de la reanudación, tras haber caído al 14º puesto al cumplir la penalización durante su parada. En la vuelta 34 superó a Leclerc para colocarse séptimo, mientras su compañero de equipo buscaba la manera de adelantar al Alpine de Pierre Gasly, que ocupaba la sexta posición.

Cuatro vueltas más tarde, después de que ambos hubieran superado a Gasly, Leclerc se lanzó por el interior en la curva 7 y pasó por encima del piano en el vértice, tocando la rueda trasera derecha de Hamilton y provocando que hiciera un trompo. Esto dio lugar a una investigación de los comisarios y a una penalización de 10 segundos, aunque las imágenes de las cámaras a bordo revelaron que Hamilton no había dejado el espacio equivalente al ancho de un auto por el interior. Las directrices de conducción de la FIA exigen que el auto que intenta adelantar esté completamente bajo control para tener derecho a que se le deje espacio en la pista.

Leclerc cruzó la meta en sexta posición, pero cayó al décimo puesto una vez aplicada la penalización. También recibió instrucciones de presentarse ante el jefe de equipo, Frederic Vasseur, antes de acudir a las entrevistas obligatorias con los medios después de la carrera.

"Charles, quiero verte justo después de la carrera, antes de cualquier otra cosa", le dijo Vasseur por radio.

Fred Vasseur, jefe de Ferrari, no ocultó su frustración por otro incidente entre sus pilotos.

Photo by: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Leclerc, visiblemente reprendido, ofreció entonces sus reflexiones ante los medios.

"Fue divertido hasta que dejó de serlo por completo", dijo sobre una carrera en la que, al igual que al comienzo de la temporada, la mayoría de las maniobras de adelantamiento estuvieron determinadas por las diferencias en el despliegue de energía eléctrica.

"Pero sí, sinceramente, no puedo realmente... Sería otra vez muy irrespetuoso decir que en realidad fue divertido, porque el resultado final es... Sí, me siento muy mal por el equipo".

"Por lo tanto, supongo que (la sanción) fue merecida".

Leclerc y Hamilton se han enfrentado en la pista varias veces esta temporada, pero la tensión aumentó en México, cuando desperdiciaron un posible doblete al pelear por el liderato en la primera vuelta. Allí, el intento de adelantamiento de Leclerc y la defensa de Hamilton permitieron que Max Verstappen superara a ambos y terminara ganando la carrera.

En los días previos a esta carrera, ambos pilotos habían asegurado que mantuvieron conversaciones productivas para aclarar las cosas, pero lo ocurrido en Las Vegas sugiere que serán necesarias más conversaciones.

"Simplemente tenemos que solucionar lo que sea que no esté funcionando", dijo Leclerc.

"Una vez más, es una situación complicada en la que encontrarse y, obviamente, hablar de estas cosas acá delante de ustedes es difícil en cierto modo. Así que no es aceptable, eso es todo lo que puedo decir, en cierto modo... Y siento que siempre es complicado cuando nos encontramos en la pista".

"No creo que esta maniobra haya estado tan al límite como cualquier otra pelea. Sentí que había espacio para meterme ahí sin asumir demasiado riesgo. Creo que quizás Lewis no... Probablemente subestimé la visión que tenía Lewis en ese momento y el espacio estaba ahí. Quiero decir, con el piano por el interior era muy complicado".

"Una vez más, no quiero discutir la penalización. Al fin y al cabo, soy yo quien recibe los 10 segundos".

También lee:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo El aspecto en el que Max Verstappen "superó en astucia" a Mercedes y dejó sin palabras a Red Bull

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Stuart Codling





Piastri cuestiona la "extraña" diferencia de ritmo frente a otros coches con motor Mercedes en Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



13 h



Piastri cuestiona la "extraña" diferencia de ritmo frente a otros coches con motor Mercedes en Las Vegas





Qué toma Flavio Briatore de McLaren para Alpine tras el "desastre" de Fernando Alonso



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



2 d



Qué toma Flavio Briatore de McLaren para Alpine tras el "desastre" de Fernando Alonso





Qué dice la renovación del contrato de Valtteri Bottas sobre el futuro de Cadillac en la F1



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



3 d



Qué dice la renovación del contrato de Valtteri Bottas sobre el futuro de Cadillac en la F1

Más de

Lewis Hamilton





Vasseur, furioso con el último choque "poco profesional" en Ferrari: "Es el mismo discurso que en México"



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



29 min



Vasseur, furioso con el último choque "poco profesional" en Ferrari: "Es el mismo discurso que en México"





Lewis Hamilton: La mentalidad de Charles Leclerc nos costó muchos puntos en Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



2 h



Lewis Hamilton: La mentalidad de Charles Leclerc nos costó muchos puntos en Las Vegas





Lewis Hamilton revela daños en su Ferrari tras la eliminación en la Q2 de Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Lewis Hamilton revela daños en su Ferrari tras la eliminación en la Q2 de Las Vegas

Más de

Ferrari





Leclerc acepta la sanción tras tocar a Hamilton en Las Vegas, aunque revisará el incidente



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



8 h



Leclerc acepta la sanción tras tocar a Hamilton en Las Vegas, aunque revisará el incidente





Vasseur admite que Ferrari tenía margen para meter al menos un coche en Q3 en Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Vasseur admite que Ferrari tenía margen para meter al menos un coche en Q3 en Las Vegas





Leclerc carga contra Ferrari tras quedar eliminado en la Q2 de Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Leclerc carga contra Ferrari tras quedar eliminado en la Q2 de Las Vegas

Últimas noticias





Verstappen sigue su enfrentamiento con Russell y califica su 2026 como un "completo desastre"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



1 min



Verstappen sigue su enfrentamiento con Russell y califica su 2026 como un "completo desastre"





Leclerc: Ferrari debe encontrar una solución a la rivalidad "inaceptable" tras el choque con Hamilton



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



9 min



Leclerc: Ferrari debe encontrar una solución a la rivalidad "inaceptable" tras el choque con Hamilton





El aspecto en el que Max Verstappen "superó en astucia" a Mercedes y dejó sin palabras a Red Bull



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



23 min



El aspecto en el que Max Verstappen "superó en astucia" a Mercedes y dejó sin palabras a Red Bull





Vasseur, furioso con el último choque "poco profesional" en Ferrari: "Es el mismo discurso que en México"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



29 min



Vasseur, furioso con el último choque "poco profesional" en Ferrari: "Es el mismo discurso que en México"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete