Ferrari no tiene soluciones listas para sus problemas, admite Leclerc

La imagen de los problemas de Ferrari es clara. Y éste es el punto del que parten en Maranello tras experimentar en las últimas carreras con los viejos y nuevos paquetes para el SF-24. Sin embargo, hay un inconveniente mayor: a día de hoy no hay soluciones para corregir las falencias del coche en un corto espacio de tiempo.

Así lo aseguró ayer Charles Leclerc ante los micrófonos de Sky Sport al término del Gran Premio de Hungría, en el que Ferrari terminó quinto y sexto respectivamente por detrás de los dos McLaren, pero también del Mercedes de Lewis Hamilton y del Red Bull de Max Verstappen.

Ferrari volvió a verse obligada a sacrificar tiempo en pista en un fin de semana de carrera este año para entender mejor qué era lo que no funcionaba en el monoplaza. En 2023, el equipo gestionó el poco tiempo para encontrar buenas soluciones mientras que, según Leclerc, este año las cosas podrían ser diferentes por el plazo necesario para encontrar lo que el SF-24 necesita para volver a ser competitivo como hace unas semanas.

"Creo que la clave... Hemos hecho el mismo trabajo que el año pasado y tenemos datos claros. Y eso es lo seguro. El año pasado estábamos en una situación en la que teníamos soluciones en la mano para resolverlo."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Creo que hoy, por desgracia, esa situación no está ahí. Es un poco diferente. No tenemos nada que poner en el coche para solucionar los problemas que tenemos. Así que siento decirlo pero creo que vamos a necesitar más tiempo para tener algo que nos haga mejorar".

En cuanto a la carrera de Hungría, Leclerc indicó que el ritmo que tuvo ayer también podría haberlo llevado al podio.

"Creo que el podio era posible, el ritmo estaba ahí. Luego no hay que olvidar que estamos en Budapest: en esta pista es muy complicado adelantar. Pero, no sé, incluso yo tuve la sensación una vez me bajé del coche de que si nos hubiéramos quedado en pista con Max al final del segundo stint quizás podríamos haber hecho un último stint mejor, pero es lo que ha pasado".

"Intentamos hacer un undercut a Max para adelantarlo y lo conseguimos, pero luego perdimos la posición. Al final no creo que pudiéramos haber hecho mucho más de lo que hemos hecho hoy. Ha sido una carrera bien gestionada, difícil al final con los neumáticos medios usados, pero hemos estado bien en el manejo".