Rosberg analiza con sarcasmo el choque Verstappen-Hamilton en Hungría

El Gran Premio de Hungría no solo ha tenido que ver con la polémica dentro del equipo McLaren por las órdenes de equipo a Lando Norris en lo que fue un 1-2 de la escudería de Woking con Oscar Piastri finalmente como ganador seguido de su compañero de equipo, o con la furia de Max Verstappen contra Red Bull en la radio durante la carrera, sino también con el incidente entre el neerlandés y Lewis Hamilton.

Verstappen intentó adelantar a Hamilton en la curva uno a ocho vueltas del final con una maniobra que terminó en un contacto entre ambos coches. El de Red Bull se elevó por el aire y fue hacia la escapatoria de asfalto -por segunda vez en la carrera tras salirse también en la primera vuelta- pero pudo regresar para terminar quinto, mientras que Hamilton se llevó la tercera plaza.

El piloto de Mercedes dijo después de la carrera que, si bien le pareció "espeluznante", pensaba que había sido un accidente de carrera, pero Verstappen señaló que Hamilton tuvo la culpa. Los comisarios investigaron lo sucedido y también concluyeron que fue un accidente de carrera, aunque señalaron que Hamilton podría haber hecho más para evitar la colisión.

"No lo creo. Quiero decir, fui por un movimiento que estaba totalmente en marcha", dijo Verstappen en Sky Sports F1 si el contacto podía haber sido consecuencia de la frustración que tenía sobre la carrera.

"Pero entonces, en medio de la zona de frenado, cuando ya estoy comprometido con el movimiento, de repente él sigue girando a la derecha, y si no hubiera girado mientras frenaba recto, habría hecho contacto con él".

"Así que en un momento dado, sí, naturalmente, bloqueo (los neumáticos), porque él sigue girando a la derecha".

"La gente obviamente dijo mucho sobre lo que pasó en Austria, que no es correcto, bla, bla, bla, pero eso es en el movimiento inicial y luego simplemente frenas recto. Mantienes la rueda bastante recta. Y me pareció que ahora no fue en el movimiento inicial, después, durante la zona de frenada, sigue girando a la derecha".

"No puedes hacer eso cuando alguien se ha comprometido con el interior. Es por eso que tuve que bloquear, porque de lo contrario, habríamos chocado de todos modos porque él habría girado hacia mí. No creo que haya sido un error. Fui a por un movimiento que estaba totalmente en marcha. No creo que frenara demasiado tarde", explicó.

Nico Rosberg, campeón mundial de F1 en 2016 y quien estuvo como comentarista para Sky Sports F1 en Hungría, estuvo en desacuerdo con Verstappen.

"La frustración está empezando a desbordarse, lo cual es bastante agradable como espectador porque ha habido un cambio con respecto al dominio de Red Bull, ¿no? Pero sospecho que Max aún no ha visto el incidente por televisión", dijo el alemán.

"¡Alguien debería decirle a Max que Lewis giró porque había una curva! Así que estoy bastante seguro de que Max recibirá una penalización de 5 o 10 segundos por eso y se pondrá detrás de Sainz", finalizó el alemán, antes que los comisarios emitieran su veredicto.