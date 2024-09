Hamilton revela que sufrió depresión desde los 13 años

Lewis Hamilton, ganador de siete campeonatos del mundo de F1 y dueño de la mayoría de los récords históricos del campeonato, ha revelado que sufre depresión desde que era adolescente, cuando sufría acoso escolar, a lo que se unía la presión de las carreras y la competición.



En una entrevista concedida al diario británico Sunday Times, el piloto de Mercedes afirmó que los problemas con su salud mental vienen desde que era joven: "Cuando tenía 20 años, pasé por algunas fases muy difíciles. He sufrido con mi salud mental durante toda mi vida".

"Depresión", indicó Hamilton para ponerle un nombre a su situación y continuar: "Desde muy joven, cuando tenía unos 13 años. Creo que fue la presión de las carreras y las dificultades en la escuela. El acoso escolar. No tenía a nadie con quien hablar".

El piloto británico dijo que una de las formas que encontró para afrontar el problema fue la meditación: "Al principio sufría para calmar mi mente", dijo. "Pero es una gran manera de entrar en contacto conmigo mismo, con mis sentimientos internos, y entender lo que puedo hacer".

A pesar de ello, Hamilton dice que sólo ha tenido una sesión de asesoramiento una vez, pero que no tuvo ningún resultado. Sin embargo, espera encontrar a alguien a quien acudir: "Hablé con una mujer hace años, pero no me ayudó mucho. Me gustaría encontrar a alguien hoy", concluyó.

Hamilton llegó a la Fórmula 1 en 2007 a los 22 años de edad como piloto de McLaren y fue un contendiente principal al campeonato esa misma temporada, y en 2008 conquistó el primero de sus siete campeonatos del mundo de pilotos. En 2025 cambiará de Mercedes a Ferrari en busca de un nuevo desafío deportivo.