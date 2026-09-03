Exclusiva con Leclerc: "Monza va más allá de la lógica. Ganar aquí compensa cualquier esfuerzo"

Si cierras los ojos y piensas en Monza 2019, ¿qué imagen ves?

"La primera es la de los aficionados que se ponían de pie en las últimas vueltas de la carrera. Nunca me llama la atención lo que ocurre en las gradas, siempre estoy concentrado en la pista porque sabes que es fundamental no distraerse. Sin embargo, recuerdo que aquel día había tal locura en las gradas que, en las últimas tres o cuatro vueltas, empecé a mirar a mi alrededor y veía al público. También tengo imágenes de la batalla con Lewis y recuerdo que llegamos al límite en un par de ocasiones. Por último, están los recuerdos que menos sorprenden: cuando salí del coche y el podio".

¿Cuando te preparas para venir a Monza, la víspera es un poco diferente a las demás?

"Creo que, inconscientemente, es algo diferente. Es una semana tan única y tan exigente, sobre todo desde el punto de vista humano. No hay una preparación diferente, porque, en cualquier caso, nos preparamos lo mejor posible tanto si vamos a Bakú, a Singapur o a cualquier otro circuito: la preparación es siempre la misma. Sin embargo, hay indicios de que Monza es diferente. Cuando llega la semana de Monza, intento desconectar siempre que puedo: aunque solo tenga diez minutos, me aíslo y recargo un poco las pilas. Es importante porque es una semana en la que realmente tenemos muchísimas cosas que hacer".

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La experiencia ayuda, pero ¿cómo fue tu primera Monza con el rojo?

"Una semana intensa, y luego la increíble victoria. Así que el domingo por la noche no dormí mucho y el lunes estaba completamente agotado. Recuerdo que en la siguiente carrera todavía notaba un poco el cansancio de Monza: ¡aún no me había recuperado del todo! Si pensamos en lo largas que son hoy en día las temporadas, es muy importante no acumular cansancio extra. Durante la semana de Monza no notas demasiado el cansancio, porque hay tanta energía positiva a tu alrededor: es algo que te motiva mucho y, en ese momento, no sientes el cansancio".

¿Estarías dispuesto a estar un poco cansado el lunes?

"Al 100 %, incluso muy, muy cansado. Es cierto que el próximo fin de semana nos espera Madrid, donde creo que habrá un gran reto, pero estoy dispuesto a correr el riesgo si se trata de ganar en Monza".

Charles Leclerc, Ferrari, con Roberto Chinchero, periodista de Motorsport.com Foto de: Alessio Morgese

Ayer, otra multitud en la Piazza Duomo. Pasan los años, llegan nuevas generaciones, pero la imagen que destaca es siempre la de una larga marea roja...

"Es lo que hace único a Ferrari: trasciende las generaciones. Si hubiera una explicación, alguien ya habría intentado replicar lo que todos vemos, pero Ferrari es único porque va más allá de la lógica. Y eso es precisamente lo bonito, lo que hace especial a Ferrari. Cuando vamos al " " en la Piazza Duomo, como cada año, vaya bien o vaya mal, siempre nos espera una gran marea roja".

¿No te acostumbras? ¿Siempre te sorprende un poco?

"No te acostumbras en absoluto. Lo que vivimos durante el año no es precisamente una vida normal, pero con el tiempo te acostumbras a muchos aspectos. Sabemos que podemos contar con mucho apoyo en todo el mundo, y eso ya es algo con lo que solo Ferrari puede contar. Pero cuando llegas a Monza, bueno, todo sube de nivel. Siempre es un impacto, sobre todo porque Milán es una gran ciudad y, cuando llega la semana del Gran Premio, tienes la impresión de que se detiene para celebrar, sobre todo, a Ferrari. Y eso hace que el momento sea muy especial".

¿Has probado Monza con el monoplaza de 2026? ¿Es diferente al que estabas acostumbrado?

"Es diferente, sin duda, sobre todo en un aspecto. Monza siempre ha sido muy difícil también porque, de cara a este fin de semana, los monoplazas perdían toda la carga aerodinámica posible, incluso más de 100 puntos de downforce: los equipos quitaban todos los alerones posibles. En cambio, este año el monoplaza será mucho más parecido al que se utiliza en todos los demás circuitos, y este aspecto hará que Monza resulte un poco extraña, porque perderá parte de su singularidad".

¿Has visto el trofeo?

"Bueno, me encanta Italia, de verdad que me encanta Italia. Pero si tengo que hablar del trofeo en sí, no es que me haya vuelto loco. Aunque…".

Pero si el domingo te lo entregan…

"¡Eso sí que seguro! Pero, más allá del trofeo, el verdadero premio para quien gana en Monza es subir a ese podio: es lo más bonito del año. Así que, sea cual sea el trofeo que me den, seré el hombre más feliz del mundo".

Charles Leclerc, de Ferrari, con Roberto Chinchero, periodista de Motorsport.com Foto de: Alessio Morgese

Este año se ha hablado mucho entre los pilotos de la capacidad de adaptación a un monoplaza completamente nuevo. ¿Puede incluso un campeón verse condicionado por el tipo de coche que tiene que pilotar?

"Un buen piloto, el mejor piloto, debe adaptarse a cualquier situación. Sea cual sea el coche, sea cual sea el motor o sus características, debe destacar. Si mañana compitiéramos en otra categoría, el mejor piloto seguiría destacando, porque sabría adaptarse a lo que tuviera a su disposición. Además, es cierto que esta temporada se ha producido uno de los cambios más importantes en la carrera de cualquier piloto, y lo digo porque siempre hemos tenido unos conceptos básicos que aprendimos de pequeños en los karts y que hemos mantenido durante años, y algunos de ellos hoy en día ya no son siempre válidos. Al salir de una curva siempre intentas acelerar lo antes posible, pero este año te das cuenta de que lo que has ganado al salir de la curva lo pierdes al final de la recta, y al menos al principio ha sido bastante extraño. Sin embargo, dicho esto, creo que hay que adaptarse, y ese es el trabajo que he realizado durante tres fines de semana de carrera en los que me ha costado un poco".

¿Cómo ves, por el contrario, las posibilidades para este fin de semana? Sabemos que un Mercedes saldrá desde la parte de atrás...

"Todo está abierto, hay muchos escenarios posibles, sobre todo en una temporada como esta. Ya vimos lo que pasó en Silverstone, donde esperábamos quedarnos muy atrás y al final conseguimos ganar. En Spa esperábamos un fin de semana difícil y fuimos muy rápidos. Y, por el contrario, en Mónaco y Budapest esperábamos ir rápido y no nos fue bien. Creo que está bastante claro que este año, si no optimizas todo al 100 %, pagas un precio más alto que en temporadas anteriores. Volviendo a Monza, sin duda los Mercedes son favoritos y lo harán bien incluso con la penalización, pero puedo decir que hemos trabajado mucho y hay algunas novedades en el coche que espero que nos ayuden a marcar la diferencia".

En comparación con el Ferrari del año pasado, ¿hay algún aspecto del coche de este año que te haya sorprendido? ¿Alguna novedad interesante?

"Más que una característica concreta, lo que meha sorprendido ha sido el enfoque. En cuanto a las innovaciones y las piezas nuevas que hemos incorporado, creo que hemos dado un gran paso adelante. Y esto no es fruto de la suerte, sino del hecho de que todos han trabajado para intentar optimizar todo lo posible. Además, se ha aprovechado la ocasión para adoptar una visión un poco diferente a la hora de interpretar los nuevos reglamentos, como en el caso del alerón "Macarena" o de la solución FTM. Me ha gustado ver estas novedades, porque para mí el enfoque es lo más importante".

Lando ha renovado su contrato hasta 2030, al igual que Max. Parece que los pilotos ya no quieren cambiar de equipo. ¿Hay cierto temor al cambio?

"No puedo hablar de las decisiones de los demás, no sé cuáles son los motivos que les han llevado a tomar esa decisión. Por lo que a mí respecta, no, no es miedo al cambio. Como siempre he dicho, amo a este equipo, pero la decisión de prolongar el contrato va más allá: no puedes elegir quedarte en un equipo si no crees en el proyecto, y yo realmente creo en él. Llevo muchos años aquí y ya hace unos cuantos que trabajo con Fred. Me ha explicado su visión y estoy con él al 200 %. Estoy convencido de que el trabajo que estamos llevando a cabo dará sus frutos, y por eso sigo aquí".