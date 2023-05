VIDEO: Leclerc sancionado en Mónaco en la parrilla por bloquear a Norris

Charles Leclerc, Ferrari, ha sido sancionado con tres posiciones en la parrilla de salida, luego de que los comisarios del Gran Premio de Mónaco consideraron bloqueó el intento del McLaren de Lando Norris.

Lando Norris estaba en una vuelta rápida mientras buscaba calificar lo más alto posible. Cuando el de McLaren conducía por el túnel se encontró con el Ferrari de Leclerc, con el que casi choca. El piloto monegasco estaba en una velocidad reducida a diferencia del británico.

Leclerc había conseguido el tercer puesto de la parrilla de salida, pero Norris no estaba nada contento al considerar le habían bloqueado la posibilidad de mejorar su registro.

“Deberían penalizarlo”, dijo Norris a Sky Sports F1 al finalizar la sesión. "Él me bloqueó. Es tan simple como eso. Hay una regla que es no es posible reducir la velocidad en medio del túnel, y lo hizo. Pero no depende de mí", expresó el competidor de la casa de Woking que se ubicó décimo en la Q3.

Los comisarios del Principado llamaron a Leclerc para rendir su explicación y casi tres horas después de terminada la sesión se dictaminó una sanción de tres posiciones en la parrilla.

Esto llevará a Leclerc al sexto puesto. Esteban Ocon avanzará al tercer lugar, mientras que Carlos Sainz será cuarto y Lewis Hamilton quinto.

La explicación a la sanción de Charles Leclerc en Mónaco por bloquear a Lando Norris

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Los comisarios escucharon al piloto del coche 16 (Charles Leclerc), al piloto del coche 4 (Lando Norris), a los representantes de los equipos y revisaron los datos del sistema de posicionamiento/oficiales, el video, los datos de cronometraje, la radio del equipo y las pruebas de video en el coche.

Leclerc había terminado su última vuelta de la Q3 y se encontraba en el complejo de la curva 4 a la 10. Norris estaba en una vuelta rápida y alcanzó a Leclerc en medio del túnel y fue claramente obstaculizado.

Ambos pilotos estuvieron de acuerdo en que poco podía haber hecho Leclerc de forma segura en el túnel para evitar obstaculizar a Norris, dada la dificultad de visión debido a la luz al entrar y dentro del túnel y el cambio de líneas de un lado a otro del túnel. De hecho, los comisarios observaron que Leclerc reaccionó de forma sensata a una bandera azul mostrada por los comisarios, pero en ese momento ya era demasiado tarde.

Sin embargo, los comisarios revisaron la radio del equipo, y el equipo de Leclerc no le dio ninguna advertencia sobre la aproximación de Norris hasta que Norris ya estaba directamente detrás de él. Además, la discusión durante la parte anterior de la pista fue enteramente sobre los pilotos competidores, no sobre el tráfico detrás, que es una tarea crítica en esta pista.

Los comisarios creen que Leclerc podría haber hecho mucho antes del túnel para evitar obstaculizar si hubiera recibido la advertencia del equipo en el momento adecuado, especialmente teniendo en cuenta que la aproximación de Norris estaba clara en el sistema de señalización. Por lo tanto, los comisarios consideran que el obstáculo era innecesario.

Los comisarios revisaron todas las sanciones por obstaculización innecesaria de los últimos años. En todos los casos, las acciones o la inacción del equipo no mitigaron la obstaculización innecesaria. Por lo tanto, los comisarios imponen la penalización habitual de tres posiciones en la parrilla".

¿ A qué hora es el GP de Mónaco de F1 2023 y cómo verlo en televisión?

El Gran Premio de Mónaco de la F1 2023 es la sexta fecha del calendario de la temporada luego de la cancelación del Gran Premio de Emilia Romagna.

La carrera está pactada a 78 vueltas sobre el trazado de 3.3 kilómetros de longitud y Max Verstappen arrancará desde la pole position, esto mientras Sergio Pérez será último.

Las opciones para verlo en televisión en México son a través de FOX Sports México. El resto de Latinoamérica por la señal de Star+ y ESPN.

Horarios y televisión de la carrera del GP de Mónaco de Fórmula 1 en América Latina:

País Televisora Domingo México FOX Sports Premium Carrera: 07:00 Costa Rica Belice Star+/ESPN2 Carrera: 07:00 Panamá Colombia Perú Ecuador Star+/ESPN2 Carrera: 08:00



Venezuela Bolivia Puerto Rico República Dominicana Star+/ESPN2 Carrera: 09:00



Paraguay Chile Star+/ESPN2 Carrera: 09:00



Argentina Uruguay Star+ Star+/ESPN2 Carrera: 10:00