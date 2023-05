Pérez: "No puedo creer lo que hice; la carrera será una pesadilla"

En apenas su segunda vuelta de clasificación en la Q1, Sergio Pérez perdió la parte trasera del coche en la curva Sainte Devote, golpeando la esquina trasera izquierda de su Red Bull RB19 contra las barreras.

El accidente de Pérez provocó la bandera roja y causó daños considerables en el monoplaza del piloto mexicano.

"Un día increíble. No puedo creer lo que he hecho", respondió "Checo" Pérez al ser preguntado por Motorsport.com sobre su costoso incidente.

"Me ha tomado por sorpresa, con la parte trasera fuera de forma, especialmente al final de la curva".

"Intentaba sacar el tiempo, pero me pasé del límite y me convertí en pasajero. No hubo nada más que pudiera hacer porque era realmente tarde en la curva, y no pude cortar la curva o salir de la curva".

Para empeorar las cosas para Pérez, lo apretado de la parrilla y la rápida progresión de la pista hicieron caer la primera vuelta lanzada del mexicano hasta la última, lo que significa que se enfrentará a una tarea imposible el domingo para alcanzar un resultado decente en las estrechas calles del principado.

"Sí, fue una gran sorpresa", respondió Pérez cuando se le preguntó si le sorprendió que su vuelta lanzada lo dejara último en la tabla.

"Decir eso no es una excusa. Debería haberlo hecho mejor hoy, y todo lo que puedo decir es que lo siento mucho por mi equipo, porque pones tanta energía, tanto trabajo preparándolo todo, y luego decepcionas a todo el mundo de esta manera".

"Hoy estoy súper decepcionado conmigo mismo y sé que mañana va a ser una carrera imposible".

El coche de Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, es retirado con una grúa tras un accidente. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Christian Horner, jefe de Red Bull, había especulado con que quizás Pérez se distrajo con el Alpine que justo salía de los pits al momento en que el mexicano se acercaba a la curva, pero "Checo" descartó eso.

"No, la verdad es que no. A veces es así. Simplemente me sorprendió el hecho de que acabé perdiendo la trasera bastante tarde en la curva", dijo.

Para colmo de males para Pérez, Max Verstappen obtuvo la pole position y el domingo estará en claras condiciones de aspirar a la victoria.

"Sabía que hoy podríamos haber tenido opciones de pole, pero no he pilotado a mi nivel. Así que por eso estoy aquí", dijo sobre el resultado de su compañero de equipo y líder del campeonato.

Al ser preguntado si podría avanzar en la carrera gracias a una buena estrategia, Pérez no lo ve posible.

"No, la verdad es que mañana va a ser una pesadilla. Espero una carrera muy difícil. Hagas lo que hagas, la gente se cubre. Y luego acabas más o menos en la misma posición", finalizó.

¿ A qué hora es el GP de Mónaco de F1 2023 y cómo verlo en televisión?

El Gran Premio de Mónaco de la F1 2023 es la sexta fecha del calendario de la temporada luego de la cancelación del Gran Premio de Emilia Romagna.

La carrera está pactada a 78 vueltas sobre el trazado de 3.3 kilómetros de longitud y Max Verstappen arrancará desde la pole position, esto mientras Sergio Pérez será último.

Las opciones para verlo en televisión en México son a través de FOX Sports México. El resto de Latinoamérica por la señal de Star+ y ESPN.

Horarios y televisión de la carrera del GP de Mónaco de Fórmula 1 en América Latina:

País Televisora Domingo México FOX Sports Premium Carrera: 07:00 Costa Rica Belice Star+/ESPN2 Carrera: 07:00 Panamá Colombia Perú Ecuador Star+/ESPN2 Carrera: 08:00



Venezuela Bolivia Puerto Rico República Dominicana Star+/ESPN2 Carrera: 09:00



Paraguay Chile Star+/ESPN2 Carrera: 09:00



Argentina Uruguay Star+ Star+/ESPN2 Carrera: 10:00



