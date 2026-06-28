Charles Leclerc tiene la moral por los suelos. El monegasco salió desde la primera fila en el GP de Austria y era lógico pensar que Ferrari pudiera continuar de forma positiva la racha iniciada en Barcelona con el triunfo de Lewis Hamilton. Y, en cambio, las expectativas del Cavallino se hicieron añicos ya en las primeras vueltas de la carrera, cuando se entendió que los SF-26 no tenían el ritmo para desafiar a Mercedes y Red Bull, pero tampoco a McLaren.

Leclerc había salido convencido de construir una carrera con dos paradas y el equipo intentó forzar la estrategia apostando por un pit stop más, constatado el desgaste de los neumáticos y la incapacidad de defender la posición al final de las rectas debido a una crónica falta de potencia de la power unit que se manifestó de forma clara y exacerbada...

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El monegasco fue cuestionado sobre si era posible pensar en reducir la diferencia ante Mercedes y Red Bull, a lo que dijo: “Se puede cerrar, sí, pero por el momento con el motor sufrimos mucho. En todas las batallas que pude librar, tanto con los pilotos de Red Bull como con los motorizados por Mercedes, había muy poco que hacer”.

Charles Leclerc, Ferrari, è durato poco davanti a Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

El rendimiento del motor con las concesiones de la ADUO no fue suficiente, advirtió Leclerc quien señaló que no todo depende de mejorar en la unidad de potencia en cuanto a la velocidad.

“Pero el problema no está todo en el motor, hoy no había ritmo y particularmente en mi caso. Ni siquiera creo que hayamos sufrido más que en Barcelona. Y yo también estoy teniendo más dificultades: en estos momentos solo tengo que agachar la cabeza, seguir trabajando e intentar encontrar el equilibrio de este coche, visto que he seguido sufriendo también hoy”.

Pero para el piloto de Ferrari, la preocupación radica en que los problemas no solo están en carrera, sino en ritmo a una sola vuelta.

“Sí. Hoy fue bastante mal. Ayer tomé un camino más parecido al que me había llevado a hacerlo bien el año pasado. Pero este año nunca ha funcionado, porque la parte trasera nunca está en su sitio. Patinaba y sobrecalentaba mucho los neumáticos traseros, así que fue muy difícil”.

La situación además levanta una alarma pensando en la posibilidad de tener una oportunidad del campeonato.

“Es muy difícil de entender. Creo que nadie está comprendiendo realmente la diferencia de rendimiento entre un fin de semana y otro. En Barcelona, probablemente, éramos uno de los coches más fuertes el domingo. Trajimos actualizaciones que en España funcionaron. Simplemente creo que estos coches son muy, muy sensibles a la forma en que se preparan. Y en cuanto no se encuentra el reglaje correcto, se paga un precio alto. Y hoy hemos tenido un excelente ejemplo de ello”.