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Fórmula 1 GP de Austria

Verstappen elogia progreso de Red Bull en Austria, lamenta los problemas a mitad de carrera

Max Verstappen dice que un problema del coche le impidió plantear un desafío adecuado a George Russell en el Gran Premio de Austria .

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen de Red Bull dice que fue satisfactorio estar por fin en la pelea por la victoria en el GP de Austria de F1, pero detalló los problemas del coche que le impidieron plantar cara al ganador George Russell.

En un Red Bull RB22 con diversas actualizaciones, Verstappen y su equipo mostraron una imagen mucho más competitiva en la carrera de casa espiritual del equipo en Austria, con el cuatro veces campeón del mundo encaminado a clasificarse segundo o tercero por detrás del poleman Russell hasta que un accidente en la penúltima curva lo dejó quinto.

Pero Verstappen se recuperó en la carrera para plantar cara a los Mercedes líderes. Tras superar al Ferrari de Lewis Hamilton en una prolongada batalla rueda a rueda, Verstappen pudo presionar a Russell, lo que llevó al británico a adelantar su última parada en boxes para evitar que Red Bull le hiciera un undercut.

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Verstappen retrasó su última parada para construir una ventaja de neumáticos, pero perdió demasiado tiempo al hacerlo como para montar un verdadero desafío al final de la carrera de 71 vueltas. Los problemas de manejo con el eje trasero de su coche también influyeron en que no pudiera luchar por su primera victoria de la temporada, aunque el neerlandés aun así se mostró satisfecho de lograr su mejor resultado de 2026 y su segundo podio de la campaña.

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"Lo satisfactorio es que esta fue la primera vez que sentí que realmente podía luchar por la victoria", dijo Verstappen. "En la primera mitad de la carrera fuimos más competitivos, porque por alguna razón en la segunda mitad algo se sintió mal en la parte trasera del coche. Todo fue extremadamente difícil con los baches, los pianos, la tracción; simplemente desapareció por completo.

"Es una pequeña lástima, pero estar tan cerca de una victoria creo que es un gran esfuerzo del equipo. Han trabajado muy duro para poner estas mejoras en el coche aquí y esta es la primera vez en carrera en la que me sentí realmente competitivo y pude apretar un poco más".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

En ese momento, Verstappen le dijo por radio a su ingeniero de carrera Gianpiero Lambiase que quedarse en pista más tiempo antes de su última parada en boxes "no era la decisión correcta", y en retrospectiva no había cambiado de opinión.

"Creo que tenía la [ventaja] de degradación sobre George, pero también sabía que iba a ser un stint muy largo hasta el final", explicó. "Personalmente sentí que durante las vueltas que me quedé fuera probablemente perdí un poco demasiado en comparación con lo que recuperé con esas vueltas extra con neumáticos nuevos.

"Pero es fácil decirlo ahora. Aun así, tuvimos una muy buena carrera, para ser honestos. Ha sido un camino bastante largo para estar aquí en el podio y tener una oportunidad real. Eso ya es positivo".

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