Colapinto pide respuestas tras una carrera complicada en Austria y los problemas del Alpine

Franco Colapinto no la pasó bien este domingo en el Gran Premio de Austria, disputado en el Red Bull Ring de Spielberg.

Saliendo desde la 16° posición, el piloto de 23 años sufrió una falta de potencia en su monoplaza y cayó al último puesto en el arranque. Luego recuperó algunas posiciones frente a los Aston Martin y los Cadillac, pero le resultó muy difícil avanzar mucho más en el clasificador.

Finalmente cruzó la meta en la 15° posición, por delante de Esteban Ocon, Alex Albon y Fernando Alonso, y a tres segundos de Oliver Bearman. La situación tampoco fue mucho mejor para su compañero en Alpine, ya que Pierre Gasly solo pudo terminar 13°.

"Creo que, en general, este fin de semana fue más difícil que los anteriores. En este momento no entiendo realmente por qué nos faltó tanto ritmo en comparación con Barcelona. No es un circuito tan diferente de Barcelona. Incluso en la carrera fuimos realmente lentos", comenzó Colapinto ante los medios en Austria, entre ellos Motorsport.com.

"No tuve el coche en un buen punto. Fue una carrera larga. Creo que, en general, nada terminó de funcionar. La clasificación fue un poco desafortunada y en la salida no tenía potencia".

Franco Colapinto pasó buena parte de la carrera sin poder adelantar al Williams de Alex Albon. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Al ampliar sobre lo sucedido en la largada, el argentino comentó: "Llegué a la curva 1 último. Hice una buena largada y después el coche simplemente dejó de acelerar. No avanzaba. A la salida de la curva 1 otra vez no tenía potencia. Más coches me adelantaron".

"Fue una salida bastante mala y después pude recuperar algunas posiciones, pero no tenía mucho más ritmo que los coches que tenía delante. Era bastante difícil adelantar y había mucho sobrecalentamiento. Los neumáticos traseros sufrían muchísimo. Solo necesito entender un poco más lo que pasó y ojalá podamos mejorar para la próxima carrera".

Colapinto explicó que el A526 presentó muchas dificultades de tracción, un aspecto clave en el trazado austríaco por la importancia de acelerar bien a la salida de las curvas lentas.

"No podíamos acelerar bien a la salida de las curvas. Tuvimos muchísimos problemas de tracción, cargando mucha energía sobre los neumáticos en las frenadas y después sin nada de tracción a la salida de las curvas lentas".

"No sé si fue por el calor o qué, pero en general se sintió muy mal. En la FP2, en tandas largas, no estábamos en una mala situación. Hacía un poco más de fresco y hoy la pista estaba 10 grados más caliente, pero sufrimos muchísimo más".

"No sé si esto nos da una dirección a seguir, pero en líneas generales fue un fin de semana pobre. Quiero entender un poco más qué pasó, pero aquí no tuvimos un buen fin de semana", insistió.

Alpine llevó un nuevo alerón delantero para el Gran Premio de Austria, con el que Colapinto no se había mostrado del todo conforme el viernes, aunque considera que todavía hace falta más tiempo para comprender su funcionamiento.

"Nosotros también trajimos algunas mejoras. Creo que simplemente necesitamos entender qué pasó con ellas y cómo podemos aprovecharlas mejor", concluyó.

El Gran Premio de Austria marcó la primera vez en la temporada en que Alpine no sumó puntos.