Gasly coincide con Colapinto y habla de una carrera "horrible" con el Alpine en Austria

Pierre Gasly podía presumir, al llegar a Spielberg, de ser solo uno de los dos únicos pilotos de la temporada 2026 que se había marchado con al menos un punto de cada una de las siete primeras pruebas de la campaña. Sin embargo, el Gran Premio de Austria hizo caer esa estadística, dejando ahora a Lewis Hamilton solo en esta honorífica categoría.

Para el piloto de Alpine, que el sábado había vislumbrado la posibilidad de clasificarse para la Q3 al quedarse a solo 0"040 de Max Verstappen en la 11° posición de la Q2, los puntos no parecían del todo irreales al inicio de la carrera del domingo, disputada en condiciones particularmente calurosas.

Sin embargo, como intuía el francés desde el final de la clasificación, los Racing Bulls pudieron afianzar su dominio sobre la zona media de la parrilla a lo largo de las 71 vueltas de carrera, mientras Alpine veía cómo su ritmo se desplomaba por culpa de una adherencia en caída. Con el 13° lugar al cruzar la línea de meta, tras haber sido superado por los dos Audi, Gasly no tuvo mucho para hacer en la carrera.

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"Fue un poco horrible esta tarde", declaró ante el micrófono de Canal+."Empezó muy mal: tuvimos un problema de potencia en la salida, no tuvimos toda la potencia hasta la curva 4, así que creo que perdimos dos o tres posiciones [n. de la r.: dos posiciones] en la primera vuelta."

Lo que siguió fue, por tanto, una larga prueba en la que el A526 nunca fue capaz de proporcionar suficiente adherencia para permitirle aspirar a algo mejor sin incidentes de carrera por delante. "Y después, fue realmente una de las carreras más complicadas..."

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Pierre Gasly, Alpine Photo by: Manuel Eletto

"Sí, la más complicada del año en términos de agarre. Patinábamos por todas partes, no había un buen equilibrio del coche y fuimos muy malos en la degradación. Degradábamos muchísimo, así que hay muchas cosas que revisar."

"Tuve que hacer tres paradas porque mis neumáticos se desgastaban en un abrir y cerrar de ojos", añadió ante la prensa internacional, incluido Motorsport.com. "Fue muy diferente de todas las carreras que hemos disputado hasta ahora esta temporada. Hay muchas cosas que analizar para nosotros."

"Habíamos sido competitivos en Barcelona el domingo y hacía mucho calor allí. Pensaba que las condiciones de hoy iban a jugar a nuestro favor frente a VCARB."

Alpine tendrá la oportunidad de recuperarse rápidamente, en parte en casa, ya que la próxima prueba, el fin de semana que viene, tendrá lugar en Silverstone, en Gran Bretaña, en condiciones que deberían ser menos calurosas que en Estiria. Sin embargo, Gasly sabe que hay trabajo por hacer y, al final, poco tiempo para ponerse a ello.

"Tendremos que entender un poco [de cosas] sobre las piezas que hemos puesto en el coche este fin de semana, intentar ver qué podemos hacer para tratar de recuperar algo más de rendimiento", explicó en Canal+.

"Está claro que hay muy pocos días entre los dos fines de semana [de carrera]; voy a estar en el simulador el miércoles, así que intentaremos trabajar duro con el equipo. Pero sí, claramente, hoy nos faltó mucho rendimiento."