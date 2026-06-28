Cinco conclusiones rápidas del GP de Austria

Mercedes capea el temporal mientras Russell recupera la forma

Los rivales de Mercedes han echado toda la carne en el asador contra las Flechas de Plata en las últimas semanas con una avalancha de mejoras. Pero aunque el ritmo de Lewis Hamilton hacia el final de la carrera de Barcelona pudo haber sido alarmante, Mercedes restableció rápidamente su dominio en Spielberg para enfriar las esperanzas de una auténtica lucha por el título que se extendiera más allá de Kimi Antonelli y George Russell.

Es una noticia especialmente buena para Russell, que ha estado contra las cuerdas tras una racha de mala suerte combinada con el superior estado de forma de Antonelli. La propia desgracia de Antonelli en España redujo la diferencia a 50 puntos y la impecable victoria de Russell desde la pole hasta la bandera hizo otro recorte mientras busca volver a encarrilar su campaña por el título.

Dado que tuvo que levantar por una bandera amarilla, la vuelta de pole de Russell el sábado aún podría haber sido mucho más rápida, probablemente superando las cuatro décimas en el muy corto Red Bull Ring. Son malas noticias para Ferrari, McLaren y Red Bull, que van a necesitar mucho más para desafiar de forma regular.

- Filip Cleeren

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Las mejoras de Red Bull dieron el paso deseado

Desde hacía un par de meses estaba claro que Red Bull apuntaba a dar un gran paso adelante con una mejora significativa en su carrera de casa en Spielberg, no solo para cerrar la brecha con Mercedes y Ferrari, sino también para demostrarle a su piloto estrella que aún tiene lo necesario para luchar por victorias.

El jefe de equipo Laurent Mekies nunca sugirió que el paquete eliminaría de una vez el déficit con sus rivales, pero sí esperaba que acercara mucho más a Red Bull. Con múltiples revisiones aerodinámicas, también se cree que la mejora redujo aún más el peso del coche, llevándolo al mínimo permitido por el reglamento.

Es justo decir que entregó exactamente lo que Red Bull esperaba, si no más. Max Verstappen estuvo en la pelea por la pole antes de estrellarse en la clasificación. Saliendo solo quinto, aun así pudo luchar con los pilotos de Mercedes y Ferrari y, siempre que tuvo aire limpio, rodó de forma constante más rápido que ellos durante la carrera.

La victoria estaba al alcance, y aunque no ocurrió, Red Bull logró claramente el objetivo de empezar a cerrar la brecha. Verstappen quizá también esté satisfecho con el progreso. Sin embargo, para hacerlo realmente feliz, Red Bull tendrá que dar un paso más.

- Oleg Karpov

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La mejora de la unidad de potencia de Ferrari no fue suficiente

Barcelona no fue el inicio de una nueva tendencia, después de todo. Ferrari no se ha convertido de repente en el equipo a batir en 2026, y Austria, pese a unas temperaturas igualmente abrasadoras, supuso una especie de vaso de agua fría para los seguidores de la Scuderia y quizá incluso para el propio equipo, pese a los esfuerzos de Fred Vasseur por gestionar las expectativas tras la victoria de Lewis Hamilton en España.

Terminar por detrás de los dos pilotos de Mercedes, Max Verstappen y Oscar Piastri no fue el resultado que Ferrari esperaba en Spielberg, especialmente después de introducir una unidad de potencia mejorada.

Un error estratégico con Hamilton no ayudó, pero Ferrari simplemente no fue lo bastante rápida el domingo para mantener a sus aficionados soñando con una lucha por el título.

- Oleg Karpov

Piastri limita los daños, pero McLaren afronta un baño de realidad en Austria

McLaren parecía el segundo mejor equipo durante las tandas largas del viernes, pero el equipo papaya aparentó más de lo que sería cuando importó, al ser el cuarto equipo más rápido en clasificación.

Tanto Oscar Piastri como Lando Norris también estuvieron muy lejos del ritmo durante el primer stint de la carrera, siendo revelador que Norris no pudiera aumentar su ritmo en aire limpio después de que Piastri hubiera parado.

Mientras Ferrari se topaba con problemas de sobrecalentamiento y descubría por las malas que el neumático duro era el compuesto ideal, su desplome a mitad de carrera en cierto modo libró a McLaren del apuro, ya que Piastri, que hizo una carrera muy sólida, consiguió el cuarto puesto.

Pero, crucialmente, Red Bull parece haber superado a McLaren en ritmo puro. Con Ferrari llevando un enorme paquete de mejoras en España y Red Bull transformando el RB22 en Austria, está claro que McLaren también tendrá que subir la apuesta si quiere mantenerse al nivel de sus rivales, por no hablar de recuperar terreno frente al líder Mercedes.

- Filip Cleeren

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La especificación B de Aston Martin tendrá que ser un auténtico punto de inflexión

No fue una gran sorpresa, pero Aston Martin sufrió un fin de semana especialmente difícil en el Red Bull Ring.

En una de las vueltas más cortas del calendario, Fernando Alonso y Lance Stroll volvieron a estar muy lejos del ritmo, clasificándose casi un segundo por detrás del más lento de los dos Cadillac, un equipo que introdujo un paquete de mejoras sustancial en Austria.

La carrera tampoco ofreció mucho aliento. Alonso no pudo igualar el ritmo de un Alex Albon en apuros incluso después de cambiar a un juego nuevo de neumáticos blandos, mientras que Stroll se retiró tras rodar en la parte trasera durante toda la carrera.

Aston Martin ha dejado claro que su enfoque no está en traer pequeñas actualizaciones incrementales. En su lugar, el equipo deposita sus esperanzas en un importante paquete de mejoras programado para llegar a Spa a mediados de julio.

Sin embargo, a juzgar por el rendimiento actual del AMR26 de Adrian Newey, aún más comprometido por la unidad de potencia de Honda, hay pocas dudas de que esas mejoras tendrán que suponer un paso adelante significativo si los pilotos de Aston Martin quieren pelear con alguien que no sean ellos mismos.

- Federico Faturos