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Fórmula 1 GP de Austria

Los resultados completos del GP de Austria de F1 2026

Descubre todos los resultados y el campeonato del Gran Premio de Austria, octava prueba de la temporada 2026 de Fórmula 1.

Basile Davoine
Editado:
Salida de la carrera

Salida de la carrera

Foto de: Max Slovencik / Getty Images

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Fórmula 1 - GP de Austria - Resultados de la carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Chasis Motor
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 71

1:26'37.979

   212.639 2 25   Mercedes Mercedes
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 71

+1.611

1:26'39.590

 1.611 212.573 2 18   Red Bull Red Bull
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 71

+1.986

1:26'39.965

 0.375 212.557 2 15   Mercedes Mercedes
4 Australia O. Piastri McLaren 81 71

+21.809

1:26'59.788

 19.823 211.750 2 12   McLaren Mercedes
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 71

+26.393

1:27'04.372

 4.584 211.564 3 10   Ferrari Ferrari
6 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 71

+29.399

1:27'07.378

 3.006 211.443 2 8   Red Bull Red Bull
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 71

+31.505

1:27'09.484

 2.106 211.358 2 6   McLaren Mercedes
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 71

+45.659

1:27'23.638

 14.154 210.787 3 4   Ferrari Ferrari
9 New Zealand L. Lawson RB 30 70

+1 Vuelta

1:26'53.313

 1 Vuelta 209.026 2 2   RB Red Bull
10 United Kingdom A. Lindblad RB 41 70

+1 Vuelta

1:26'57.009

 3.696 208.878 2 1   RB Red Bull
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 70

+1 Vuelta

1:27'08.294

 11.285 208.427 2     Audi Audi
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 70

+1 Vuelta

1:27'16.463

 8.169 208.102 2     Audi Audi
13 France P. Gasly Alpine 10 70

+1 Vuelta

1:27'17.230

 0.767 208.071 3     Alpine Mercedes
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 70

+1 Vuelta

1:27'40.656

 23.426 207.145 2     Haas Ferrari
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 70

+1 Vuelta

1:27'43.626

 2.970 207.028 2     Alpine Mercedes
16 France E. Ocon Haas F1 31 69

+2 Vueltas

1:27'03.911

 1 Vuelta 205.621 2     Haas Ferrari
17 Thailand A. Albon Williams 23 69

+2 Vueltas

1:27'06.061

 2.150 205.536 2     Williams Mercedes
18 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 68

+3 Vueltas

1:26'42.812

 1 Vuelta 203.461 2     Aston Martin Honda
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 45

+26 Vueltas

58'08.585

 23 Vueltas 200.763 2   Retirada Aston Martin Honda
dnf Spain C. Sainz Williams 55 23

+48 Vueltas

29'03.534

 22 Vueltas 205.192 1   Retirada Williams Mercedes
dnf Mexico S. Pérez Cadillac 11 4

+67 Vueltas

5'17.371

 19 Vueltas 194.921 1   Retirada Cadillac Ferrari
dnf Finland V. Bottas Cadillac 77 2

+69 Vueltas

2'51.764

 2 Vueltas 178.822 1   Retirada Cadillac Ferrari
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Fórmula 1 - GP de Austria - Mejores vueltas de la carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vuelta Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 59

1'10.374

   H 221.297
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 57

+0.109

1'10.483

 0.109 H 220.955
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 45

+0.221

1'10.595

 0.112 H 220.604
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 67

+0.232

1'10.606

 0.011 S 220.570
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 55

+0.278

1'10.652

 0.046 H 220.426
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 49

+0.309

1'10.683

 0.031 H 220.330
7 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 45

+0.572

1'10.946

 0.263 H 219.513
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 42

+0.573

1'10.947

 0.001 H 219.510
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 54

+1.092

1'11.466

 0.519 S 217.916
10 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 55

+1.173

1'11.547

 0.081 M 217.669
11 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 56

+1.213

1'11.587

 0.040 M 217.547
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 55

+1.260

1'11.634

 0.047 H 217.405
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 49

+1.421

1'11.795

 0.161 M 216.917
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 59

+1.492

1'11.866

 0.071 H 216.703
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 54

+1.833

1'12.207

 0.341 M 215.679
16 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 52

+2.127

1'12.501

 0.294 S 214.805
17 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 37

+2.605

1'12.979

 0.478 H 213.398
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 43

+2.763

1'13.137

 0.158 H 212.937
19 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 22

+3.320

1'13.694

 0.557 M 211.327
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 30

+3.422

1'13.796

 0.102 S 211.035
21 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 3

+4.074

1'14.448

 0.652 M 209.187
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Fórmula 1 - GP de Austria - Parrilla de salida

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Cla Piloto # Chasis Motor Tiempo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

1'06.113

   235.560
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.236

1'06.349

   234.722
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.295

1'06.408

   234.513
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.301

1'06.414

   234.492
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

+0.362

1'06.475

   234.277
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.389

1'06.502

   234.182
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.398

1'06.511

   234.150
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+0.519

1'06.632

   233.725
9 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull

+0.842

1'06.955

   232.598
10 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull

+0.894

1'07.007

   232.417
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.110

1'07.223

   231.670
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+1.180

1'07.293

   231.429
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari

+1.410

1'07.523

   230.641
14 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.498

1'07.611

   230.341
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari

+1.704

1'07.817

   229.641
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+2.058

1'08.171

   228.449
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes

+2.139

1'08.252

   228.177
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+2.396

1'08.509

   227.321
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari

+2.832

1'08.945

   225.884
20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari

+2.917

1'09.030

   225.606
21 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+3.829

1'09.942

   222.664
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+4.250

1'10.363

   221.332
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Campeonato de Pilotos

Pos. Piloto Puntos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 ItalyK. AntonelliMercedes 171 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 - - - - - - - - - - - - -
2 United KingdomG. RussellMercedes 131 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 - - - - - - - - - - - - -
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 125 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 - - - - - - - - - - - - -
4 AustraliaO. PiastriMcLaren 80 - 3 18/2 22 5 10/5 10/5 12/4 - - - - - - - - - - - - -
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 79 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 - - - - - - - - - - - - -
6 MonacoC. LeclercFerrari 79 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 - - - - - - - - - - - - -
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 73 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 - - - - - - - - - - - - -
8 FranceI. HadjarRed Bull 42 - 4 - - 10 12/4 8/6 8/6 - - - - - - - - - - - - -
9 FranceP. GaslyAlpine 41 1/10 8 6/7 1 4 15/3 6/7 - - - - - - - - - - - - - -
10 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 30 - 8 2/9 - 6 8/6 4/8 2/9 - - - - - - - - - - - - -
11 United KingdomO. BearmanHaas 18 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 16 - 1 - 6 8 - 1/10 - - - - - - - - - - - - - -
13 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 14 4/8 - - - 1 6/7 2/9 1/10 - - - - - - - - - - - - -
14 SpainC. Sainz JrWilliams 6 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
15 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - -
16 FranceE. OconHaas 3 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - - - - - - - -
17 BrazilG. BortoletoAudi 2 2/9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 SpainF. AlonsoAston Martin 1 - - - - - 1/10 - - - - - - - - - - - - - - -
19 GermanyN. HülkenbergAudi   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 CanadaL. StrollAston Martin   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Campeonato de Constructores

Pos. equipo Puntos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 GermanyMercedes 302 43 55 37 45 39 25 18 40 - - - - - - - - - - - - -
2 ItalyFerrari 204 27 40 23 20 37 18 25 14 - - - - - - - - - - - - -
3 United KingdomMcLaren 159 10 8 28 48 12 10 25 18 - - - - - - - - - - - - -
4 AustriaRed Bull 115 8 4 4 14 27 12 20 26 - - - - - - - - - - - - -
5 FranceAlpine 57 1 9 6 7 12 15 7 - - - - - - - - - - - - - -
6 ItalyRacing Bulls 44 4 8 2 - 7 14 6 3 - - - - - - - - - - - - -
7 United StatesHaas 21 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - - - - - - - -
8 United KingdomWilliams 11 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - - - - - - - -
9 GermanyAudi 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 United KingdomAston Martin 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
11 United StatesCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

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