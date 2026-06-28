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Fórmula 1 GP de Austria

Los comisarios convocan a Piastri tras la carrera de Austria

El piloto de McLaren supuestamente condujo innecesariamente despacio en sus vueltas de reconocimiento

Ed Hardy
Ed Hardy
Publicado:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Oscar Piastri ha sido citado por los comisarios de carrera del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 tras supuestamente ir demasiado lento durante sus vueltas de reconocimiento.

El piloto de McLaren terminó cuarto en el Red Bull Ring, pero él y un representante del equipo deben presentarse ahora ante los comisarios a las 5:10 p. m., hora local, en relación con el incidente.

Un comunicado de la FIA decía: “Presunta infracción del Artículo 12.2.1.i del Código Deportivo Internacional e incumplimiento de la Nota del Evento del Director de Carrera: conducir innecesariamente despacio durante las vueltas de reconocimiento.”

Aún no está claro a qué velocidad conducía Piastri, pero si se le declara culpable de la infracción, una multa o una reprimenda es el castigo más probable, lo que significa que su resultado de cuarto puesto no está en riesgo.

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El australiano terminó por detrás de un podio formado por George Russell, Max Verstappen y Kimi Antonelli, pero nunca tuvo el ritmo para desafiar a los tres primeros, así que el cuarto puesto fue lo mejor que pudo lograr.

Piastri había comenzado la carrera en séptimo lugar, pero adelantó a su compañero de equipo Lando Norris en la primera vuelta, antes de esperar su momento durante la carrera para superar a la pareja de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que habían hecho una parada extra en boxes bajo condiciones de coche de seguridad virtual.

Este resultado ha elevado a Piastri al cuarto puesto del campeonato con 80 puntos, uno por delante tanto de Norris como de Leclerc, pese a no haber tomado la salida en los dos primeros grandes premios de la campaña de 2026.

Este artículo se actualizará

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