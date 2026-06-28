Los comisarios convocan a Piastri tras la carrera de Austria
El piloto de McLaren supuestamente condujo innecesariamente despacio en sus vueltas de reconocimiento
Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Oscar Piastri ha sido citado por los comisarios de carrera del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 tras supuestamente ir demasiado lento durante sus vueltas de reconocimiento.
El piloto de McLaren terminó cuarto en el Red Bull Ring, pero él y un representante del equipo deben presentarse ahora ante los comisarios a las 5:10 p. m., hora local, en relación con el incidente.
Un comunicado de la FIA decía: “Presunta infracción del Artículo 12.2.1.i del Código Deportivo Internacional e incumplimiento de la Nota del Evento del Director de Carrera: conducir innecesariamente despacio durante las vueltas de reconocimiento.”
Aún no está claro a qué velocidad conducía Piastri, pero si se le declara culpable de la infracción, una multa o una reprimenda es el castigo más probable, lo que significa que su resultado de cuarto puesto no está en riesgo.
El australiano terminó por detrás de un podio formado por George Russell, Max Verstappen y Kimi Antonelli, pero nunca tuvo el ritmo para desafiar a los tres primeros, así que el cuarto puesto fue lo mejor que pudo lograr.
Piastri había comenzado la carrera en séptimo lugar, pero adelantó a su compañero de equipo Lando Norris en la primera vuelta, antes de esperar su momento durante la carrera para superar a la pareja de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que habían hecho una parada extra en boxes bajo condiciones de coche de seguridad virtual.
Este resultado ha elevado a Piastri al cuarto puesto del campeonato con 80 puntos, uno por delante tanto de Norris como de Leclerc, pese a no haber tomado la salida en los dos primeros grandes premios de la campaña de 2026.
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