Checo Pérez explica la "ineficiencia" que frena a Cadillac en la F1 2026

Sergio Pérez está frustrado por la falta de desarrollo que Cadillac ha logrado en la temporada 2026 de Formula 1, y sostiene que el equipo debutante debe "replantearse sus procesos".

La marca estadounidense debutó este año en el campeonato, pero Cadillac está en el fondo de la clasificación y sin puntos después de 11 rondas, peleando con Aston Martin en la parte trasera.

Aunque eso era en gran medida esperado, la brecha aproximada de 2,5 segundos de Cadillac respecto a la punta se ha mantenido constante pese a las actualizaciones continuas del MAC-26, incluida una importante en Austria.

Por eso las mejoras no han tenido tanto impacto como las de otros equipos, concretamente Aston, que superó a Cadillac con su chasis de especificación B en Hungría la última vez.

Hablando antes de ese fin de semana en Budapest, Checo Pérez, que ya había predicho que el equipo británico superaría al suyo, dijo: "Ha sido muy complicado, ha sido muy difícil para nosotros desarrollar. Creo que básicamente no hemos desarrollado lo suficiente.

"Así que obviamente tenemos que replantearnos todos nuestros procesos para asegurarnos de que somos capaces de desarrollar mucho más fuerte, porque en Formula 1 todo se trata de desarrollar.

"Creo que es lo que nos falta un poco. Obviamente, al ser un equipo nuevo, no hemos desarrollado tanto como nos habría gustado".

Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Ser un equipo nuevo deja a Cadillac un poco limitado en este aspecto en comparación con otros, porque aún depende de comprar piezas del coche a otras empresas en lugar de fabricar las suyas propias.

"Es un poco de ineficiencia y, obviamente, una falta de desarrollo, porque gran parte de ello se hace a través de terceros, así que no controlamos mucho de eso", dijo Pérez. "Así que hay mucho trabajo entre bastidores para intentar ponernos al día con todo eso".

"No tenemos un proceso claro establecido", añadió. "Con muchos de los equipos establecidos, conocen su proceso de desarrollo. Tienen una línea muy clara [sobre] cómo hacer las cosas hacia atrás y hacia adelante.

"Para nosotros, hay muchas curvas en este momento que todavía estamos descubriendo y seguimos intentando sacarles el máximo partido. Tenemos que fortalecer esa línea y eso será mucho mejor".

Los problemas de Cadillac se ven agravados por estar al comienzo de un ciclo reglamentario, ya que esto hace que contar con un calendario de desarrollo eficiente sea más crucial mientras los equipos siguen aprendiendo el nuevo reglamento.

Así que Pérez reveló que la escudería dirigida por Graeme Lowdon apunta a más mejoras en 2026, lo que debería dejarla en una buena posición para su segunda campaña en 2027.

"Ahora mismo es un punto en el que empezamos a centrarnos en el próximo año", dijo Pérez. "Es un poco un equilibrio, pero aun así creo que nadie en el equipo está contento con dónde estamos actualmente.

"Así que pensaría que el equipo seguirá presionando para que lleguen algunas mejoras más, para asegurarnos de que somos capaces de al menos demostrarnos a nosotros mismos que nuestro proceso de desarrollo es sólido. Eso nos dará mucha confianza de cara al futuro".