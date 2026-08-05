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Fórmula 1

El jefe de Cadillac resta importancia a las críticas de Checo Pérez por el desarrollo

El jefe de equipo de Cadillac, Graeme Lowdon, considera normal la leve crítica de Checo Perez al equipo y elogia a sus dos pilotos por su "trabajo espectacular".

Norman Fischer Stuart Codling
Publicado:
Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Cuando se trata del desarrollo en Cadillac, Sergio Pérez y Valtteri Bottas parecen tener ideas diferentes. Mientras Bottas elogia el desarrollo del recién llegado a la Fórmula 1, Pérez esperaba algo más: "Creo que básicamente no hemos desarrollado lo suficiente", había dicho el mexicano hace unos días.

Para el jefe de equipo Graeme Lowdon, las declaraciones más duras de Checo Pérez no son un problema: "Creo que eso es completamente normal en los pilotos", resta importancia en una conversación con medios, donde estuvo Motorsport.com.

En cambio, destaca que Bottas y Pérez estarían impulsando al equipo exactamente en la medida adecuada, como cabría esperar de pilotos con su experiencia.

"Habría sido muy fácil para los pilotos intentar presionar a un equipo nuevo demasiado fuerte y demasiado rápido, y eso no ha ocurrido", destaca. "Se necesita cierto grado de tensión para mejorar constantemente, y creo que ellos han dado exactamente con el nivel correcto."

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Cuando Cadillac entró, muchos sembraron dudas sobre si los dos veteranos serían los adecuados para el ambicioso proyecto. Si bien ambos aportan precisamente la experiencia necesaria que un recién llegado puede aprovechar bien en su primer año, por otro lado también había razones por las que ambos ya no formaban parte de la Fórmula 1 en 2025.

Pero mientras Bottas siguió formando parte del paddock y ayudó como piloto de pruebas en Mercedes en el desarrollo para 2026, Pérez se tomó deliberadamente un descanso completo y no condujo nada en absoluto, para Lowdon "una diferencia interesante" entre ambos. "Tenía curiosidad por ver si habría algún patrón en su enfoque", dice.

"También creo que no es una gran sorpresa ni un shock decir -no lo he dicho yo, pero se podría decir- que ambos pilotos, por razones muy diferentes, todavía querían demostrar que pueden rendir al más alto nivel."

Resultados de Cadillac en clasificación y carrera en la F1 2026

Gran Premio Pérez (clasificación) Bottas (Clasificación) Pérez (Cacarrera) Bottas (Carrera)
Australia 18° 19° (+0,639) 16° Abandono
China 22° (+1,470) 20° 15° (+18,5) 13°
Japón 19° 20. (+0,124) 17° 19° (+1 vuelta)
Miami 20° (+0,338) 19° 16° 18° (+1 vuelta)
Canadá 20° 22° (+0,843) Abandono 16°
Mónaco 18° 20° (+0,536) 15° Abandono
Barcelona 19° 20° (+0,212) 14° Abandono
Austria 19° 20° (+0,085) Abandono Abandono
Gran Bretaña 20° (+0,224) 18° 14° 16° (+0,8)
Bélgica 20° (+0,148) 19° Abandono 18°
Hungría 22° (+0,436) 21° Abandono Abandono

Si al final también lo hacen, eso debe evaluarlo el equipo, ya que ellos tienen acceso a los datos. Al menos ambos parecen rendir a un nivel similar: Pérez lidera 6 a 5 en el duelo de clasificación contra Bottas, mientras que los duelos de carrera están más bien decididos por los abandonos. Pero cuando ambos llegaron a meta, Pérez quedó por delante tres veces, Bottas solo una.

"Detrás de ambos había factores bastante diferentes, pero en la pista ambos han hecho un trabajo realmente espectacular dadas las circunstancias", opina Lowdon y dice sobre una comparación: "Rara vez ocurre que les pidamos que hagan las mismas cosas."

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