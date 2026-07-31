Lewis Hamilton ha dado la bienvenida a un nuevo cachorro de golden retriever, Halo.

El siete veces campeón ha adquirido el cachorro a la criadora estadounidense Goldiva Goldens. Halo es el primer perro de Hamilton desde el fallecimiento de su querido bulldog inglés, Roscoe, que murió de neumonía a los 13 años en septiembre del año pasado.

Para ayudar con la llegada de la nueva incorporación, Hamilton ha contratado a Kirstin McMillian, la adiestradora de animales afincada en Los Ángeles que ya había trabajado anteriormente con Roscoe y Coco. La presentación del cachorro ha causado furor en las redes sociales, especialmente después de que la pareja de Hamilton y personalidad mediática, Kim Kardashian, publicara una fotografía con el perro.

"Estamos encantados de llevar a la señorita Halo en avión a Los Ángeles, donde se encuentra el piloto de Fórmula 1 de Ferrari Lewis Hamilton. La adiestradora de perros Kirstin McMillian, que proviene de una familia de adiestradores de animales desde hace tres generaciones, voló ayer a Maine", compartió Goldiva Goldens en Instagram junto a una foto de Halo con un casco de carreras.

Los seguidores no tardaron en reaccionar a la noticia en las redes sociales. "Esta perrita no tiene ni idea de la suerte que tiene; la van a mimar muchísimo y probablemente tendrá la mejor vida que un perro pueda tener", comentó un seguidor en Reddit, mientras que otro añadió: "Es curioso ver que, para su tercer perro, ha elegido una raza diferente, ya que parece un gran aficionado a los bulldogs". No soy muy de perros, pero ese cachorro parece muy mono. Espero que ella y Lewis tengan una vida larga y maravillosa juntos, porque no hay nada más gratificante que tener a un animal que se encariña contigo y se convierte de verdad en tu mejor amigo".

Otros ya esperaban con ilusión el encuentro entre Halo y Leo, el perro de Charles Leclerc, compañero de equipo de Hamilton. "¡Ay, qué mona! Estaría bien ver a Halo y a Leo conocerse", publicó alguien, y otro aficionado respondió: "Me pregunto si dejarán entrar a Halo en el paddock; esos perros pueden llegar a ser enormes".

"Halo y Leo necesitan chaquetas de Ferrari a juego", publicó otro aficionado.

La llegada de Halo coincide con el inicio de las vacaciones de verano de la Fórmula 1. Tras terminar quinto en el Gran Premio de Hungría, Hamilton ocupa actualmente el segundo puesto en la clasificación de pilotos con 169 puntos, a 50 puntos del líder del campeonato, Kimi Antonelli.