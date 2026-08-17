Lindblad habla abiertamente sobre su relación con Liam Lawson en Racing Bulls
Arvid Lindblad ha atribuido la reciente racha de buenos resultados del equipo a la relación competitiva, pero amistosa, que mantiene con su compañero de equipo Liam Lawson.
Arvid Lindblad, piloto debutante de RB en Fórmula 1, ha hablado sobre su relación con su compañero de equipo, Liam Lawson.
El piloto británico, de 19 años, ha causado una gran impresión durante la primera mitad de su temporada de debut. Tras sumar cuatro puntos al terminar octavo en el Gran Premio de Australia —la cita inaugural de la temporada—, se quedó fuera de los puntos en los Grandes Premios de Japón, Miami y Canadá. Sin embargo, desde entonces ha encadenado seis carreras puntuando.
Esta regularidad, sumada al buen rendimiento de Lawson a la hora de sumar puntos, permitió a Racing Bulls superar a Alpine en el campeonato de constructores antes del parón veraniego.
"Sinceramente, diría que tenemos una buena relación", comentó Lindblad a F1.com al hablar de su vínculo con Lawson. "Creo que juntos hemos hecho un gran trabajo para lograr una buena dinámica general, sabiendo diferenciar perfectamente entre lo que ocurre dentro y fuera de la pista.
"En pista, ambos queremos superar al otro —es la naturaleza del deporte—, pero cuando bajamos del coche mantenemos una relación auténtica y agradable, y existe una buena dinámica en el equipo. Eso hace que la experiencia sea muy positiva".
Liam Lawson, Racing Bulls, Arvid Lindblad, Racing Bulls
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
"Como bien dices, nos hemos exigido mucho mutuamente, y creo que eso ha sido positivo para ambos. También beneficia al equipo: cuanto más nos presionamos el uno al otro, mayor es el rendimiento que obtenemos, y eso se refleja en los resultados.
"El equipo ha hecho un trabajo increíble para seguir mejorando el rendimiento del coche —razón por la cual hemos sido tan competitivos en los últimos fines de semana—, pero también creo que el hecho de que Liam y yo nos exijamos al máximo en cada carrera ha contribuido a ello".
Más allá de su dinámica en pista, ambos aparecen con frecuencia en los vídeos del equipo para redes sociales. Racing Bulls cuenta con una de las comunidades más sólidas en redes sociales, gracias a que su contenido se ha convertido en uno de los favoritos de los aficionados. El equipo suma 4 millones de seguidores en Instagram y 2,3 millones en TikTok.
Comparte o guarda esta historia
Arvid Lindblad admite que su temporada de novato en F1 superó las expectativas
El nivel de Racing Bulls "ya no es una sorpresa", dice Lawson
Arvid Lindblad, en exclusiva: “Nunca tuve un plan B, no quería conformarme con una vida normal”
Valoraciones de mitad de temporada de la F1 2026: Racing Bulls sorprende al pelotón intermedio
Lawson destaca que Racing Bulls no falla al desarrollar el coche en lo que va de 2026
El consejo del jefe de Racing Bulls a sus pilotos de F1: aprendan de Max Verstappen
Últimas noticias
Guenther Steiner admite que permaneció en el equipo Haas de F1 "dos años de más"
Yuki Tsunoda negocia un asiento en IndyCar para 2027 con Meyer Shank
Pato O’Ward destaca su remontada y advierte que la conducción es una locura: "o los chocas o te chocan"
El Ford LMDh rueda por primera vez en pista en Paul Ricard y te mostramos las imágenes
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados