Marko reaparece y aconseja a Verstappen no dejar Red Bull

Si fuera por Helmut Marko, Max Verstappen también debería competir para Red Bull en la temporada 2027 de Fórmula 1. En declaraciones a Sport Bild, el antiguo asesor deportivo del equipo explica por qupe¿ el neerlandés no debería abandonar la escudería.

"Sería lo mejor para ambas partes si siguieran cooperando", dice Marko y revela: "Creo que van por buen camino. Sería bueno que se comunicara pronto. Max no es solo un piloto, es la figura emblemática de la escudería."

Marko aseguró que sigue en contacto "de vez en cuando" con Verstappen, y "por supuesto" también hablan de Fórmula 1. El austriaco dejó el equipo a finales de la pasada temporada: "Mi corazón, por supuesto, sigue latiendo por Red Bull", subraya el hombre de 83 años.

"El comienzo no fue fácil para ellos, pero el equipo está cada vez más en marcha. Eso me alegra, porque también es importante para el futuro", dice Marko, que además revela: "Estoy muy impresionado por lo bueno que es [Isack] Hadjar en la clasificación. Fue tres veces más rápido que Max. Eso merece respeto."

"Pero ahora todavía tiene que mejorar en las carreras, controlar la gestión de los neumáticos. Por lo demás, también me gusta Arvid Lindblad", revela Marko, que agrega: "Lindblad está haciendo una gran primera temporada de Fórmula 1. Demuestra que tiene un gran potencial."

"Lo mismo vale para Nikola Tsolov", dice Marko sobre el actual líder de la Fórmula 2 y explica: "También a él le veo un gran futuro. Lo está haciendo muy bien. Creo que puede consolidarse en la Fórmula 1 y que dará muchas alegrías a Red Bull.