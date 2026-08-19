Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Declaraciones
Fórmula 1

Marko reaparece y aconseja a Verstappen no dejar Red Bull

Helmut Marko aconseja a Max Verstappen no cambiar de equipo: según él, sería la mejor solución para Verstappen y también para Red Bull "si siguen cooperando"

Ruben Zimmermann
Ruben Zimmermann
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Si fuera por Helmut Marko, Max Verstappen también debería competir para Red Bull en la temporada 2027 de Fórmula 1. En declaraciones a Sport Bild, el antiguo asesor deportivo del equipo explica por qupe¿ el neerlandés no debería abandonar la escudería.

"Sería lo mejor para ambas partes si siguieran cooperando", dice Marko y revela: "Creo que van por buen camino. Sería bueno que se comunicara pronto. Max no es solo un piloto, es la figura emblemática de la escudería."

Marko aseguró que sigue en contacto "de vez en cuando" con Verstappen, y "por supuesto" también hablan de Fórmula 1. El austriaco dejó el equipo a finales de la pasada temporada: "Mi corazón, por supuesto, sigue latiendo por Red Bull", subraya el hombre de 83 años.

"El comienzo no fue fácil para ellos, pero el equipo está cada vez más en marcha. Eso me alegra, porque también es importante para el futuro", dice Marko, que además revela: "Estoy muy impresionado por lo bueno que es [Isack] Hadjar en la clasificación. Fue tres veces más rápido que Max. Eso merece respeto."

"Pero ahora todavía tiene que mejorar en las carreras, controlar la gestión de los neumáticos. Por lo demás, también me gusta Arvid Lindblad", revela Marko, que agrega: "Lindblad está haciendo una gran primera temporada de Fórmula 1. Demuestra que tiene un gran potencial."

"Lo mismo vale para Nikola Tsolov", dice Marko sobre el actual líder de la Fórmula 2 y explica: "También a él le veo un gran futuro. Lo está haciendo muy bien. Creo que puede consolidarse en la Fórmula 1 y que dará muchas alegrías a Red Bull.

También lee:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Zandvoort genera incógnitas alrededor de los neumáticos

Comentarios destacados
Más de
Ruben Zimmermann

¿Antonelli recibe menos apoyo en Italia debido a Ferrari?

Fórmula 1
Fórmula 1
¿Antonelli recibe menos apoyo en Italia debido a Ferrari?

Por qué Mercedes es ahora mejor que en la era del efecto suelo

Fórmula 1
Fórmula 1
Por qué Mercedes es ahora mejor que en la era del efecto suelo

¿La F1 Academy, un callejón sin salida? Una expiloto de la serie hace una dura crítica

Fórmula 1
Fórmula 1
¿La F1 Academy, un callejón sin salida? Una expiloto de la serie hace una dura crítica
Más de
Max Verstappen

Mercedes ya no necesita a Max Verstappen, dice Steiner

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Mercedes ya no necesita a Max Verstappen, dice Steiner

Max Verstappen señala la "gran prioridad" de Red Bull para la segunda mitad de la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Max Verstappen señala la "gran prioridad" de Red Bull para la segunda mitad de la F1 2026

Hadjar señala el aspecto clave en el que debe mejorar respecto a Max Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Hadjar señala el aspecto clave en el que debe mejorar respecto a Max Verstappen
Más de
Red Bull Racing

Hadjar se pierde el GP de Países Bajos de F1 por lesión y Red Bull confirma su sustituto

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Hadjar se pierde el GP de Países Bajos de F1 por lesión y Red Bull confirma su sustituto

Isack Hadjar podría perderse el GP de Países Bajos de F1 y Red Bull pone en marcha un plan de reemplazo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Isack Hadjar podría perderse el GP de Países Bajos de F1 y Red Bull pone en marcha un plan de reemplazo

FIA pone fecha para definir el podio de Gasly en Mónaco ante las protestas de McLaren y Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
FIA pone fecha para definir el podio de Gasly en Mónaco ante las protestas de McLaren y Red Bull

Últimas noticias

Jorge Martín defiende su cambio a Yamaha: "Dijeron que ir a Aprilia sería un desastre"

MotoGP
MGP MotoGP
Jorge Martín defiende su cambio a Yamaha: "Dijeron que ir a Aprilia sería un desastre"

Jack Doohan probará con Haas en busca de ganarse una oportunidad para 2027

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Jack Doohan probará con Haas en busca de ganarse una oportunidad para 2027

Marko reaparece y aconseja a Verstappen no dejar Red Bull

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Marko reaparece y aconseja a Verstappen no dejar Red Bull

Zandvoort genera incógnitas alrededor de los neumáticos

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Países Bajos
Zandvoort genera incógnitas alrededor de los neumáticos