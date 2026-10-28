Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Max Verstappen no estará en la FP1 del GP de México para Red Bull
Ayumu Iwasa reemplaza al neerlandés en la primera sesión de entrenamientos libres en el Autódromo Hermanos Rodríguez
Ewan Gale
Publicado: 28 oct 2026, 16:25
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Max Verstappen se hará a un lado durante la primera práctica del Gran Premio de la Ciudad de México mientras Red Bull continúa completando su cuota de participaciones de novatos en las sesiones de FP1.
Los equipos están obligados a dar a los novatos -designados como pilotos que hayan disputado dos carreras o menos- al menos cuatro oportunidades para rodar durante las sesiones de práctica a lo largo de la temporada, con esa cuota dividida en dos turnos de observación por cada piloto con contrato de carrera.
El cuatro veces campeón mundial Verstappen será reemplazado en el Autódromo Hermanos Rodríguez por Ayumu Iwasa, quien ya realizó tres apariciones en FP1 esta temporada.
El piloto japonés condujo el RB22 en el Circuit de Barcelona-Catalunya y en Monza, mientras que se subió al coche de RB en Austria.
Será la octava participación de Iwasa en una FP1 en total, y esta será su segunda salida en México después de su aparición con Racing Bulls el año pasado.
Ayumu Iwasa, Red Bull Racing garage.
Photo by: Mark Thompson / Getty Images
Verstappen y Red Bull han disfrutado de un resurgimiento últimamente, con victorias en Sepang y Singapur antes de conseguir otro podio en el Gran Premio de Estados Unidos del pasado fin de semana.
Pero eso no ha significado que la escudería con sede en Milton Keynes haya encontrado respuestas a todos sus problemas, con las malas largadas y los problemas de radio que siguen complicando al neerlandés y a su compañero de equipo Isack Hadjar.
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Los novatos toman el protagonismo en México
La participación de Iwasa se suma a una serie de anuncios relacionados con novatos que rodarán en la FP1 en México.
George Russell se quedará fuera para permitir que Fred Vesti conduzca el Mercedes en un fin de semana en el que el británico podría ver a su compañero de equipo Kimi Antonelli convertirse en el campeón mundial más joven de la F1.
Gabriele Mini y Freddie Slater harán su debut en la F1 con Alpine y Audi, mientras que Haas le dará una salida al reserva Ryo Hirakawa.
Luke Browning también regresa a la cabina de un coche de F1 con Williams, mientras que Colton Herta reemplaza a Valtteri Bottas en Cadillac.
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