Fórmula 1 GP de México

Verstappen bromea con hablar con el motor Red Bull por los fallos aleatorios en México

Aunque Red Bull Ford Powertrains superó con nota su primera prueba a gran altitud, Verstappen cree que todavía hay áreas de mejora

Ronald Vording

Publicado: 4 nov 2026, 14:42

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Antes del fin de semana de carrera en el Autodromo Hermanos Rodriguez —a 2.286 metros sobre el nivel del mar, con diferencia el circuito más alto del calendario de Formula 1—, la conversación en el paddock giró en gran medida en torno a un tema: cuánto desafío plantearía Mexico City para las unidades de potencia de 2026.

Varios fabricantes temían un retraso severo del turbo, especialmente ahora que el MGU-H ya no está ahí para apoyar al turbo. La menor densidad del aire también planteó una cuestión crucial respecto al rendimiento absoluto. En altitud, hay menos moléculas de oxígeno por metro cúbico, lo que significa que el turbo tiene que trabajar más para introducir en el motor la misma cantidad de oxígeno que tendría al nivel del mar.

El ingeniero jefe de Honda, Shintaro Orihara, ya había explicado el jueves que, si un fabricante no puede generar suficiente presión de sobrealimentación del turbo en altitud, tendría consecuencias para la "condición de funcionamiento del motor", en otras palabras, la potencia absoluta que puede entregar el motor de combustión interna.

Aunque esto era una incógnita para todos los fabricantes bajo las nuevas regulaciones de la F1, Red Bull Ford Powertrains, como uno de los recién llegados, afrontaba literalmente su primer bautismo de fuego a gran altitud.

Fue una prueba que, según el jefe de equipo Laurent Mekies, el equipo superó con nota, quizá incluso de forma sorprendente.

"Mira, tienes razón al decir que México es una excepción que presenta un desafío muy, muy único. En cuanto a la unidad de potencia, obviamente ha funcionado bien. Así que un enorme reconocimiento y felicitaciones a los chicos", dijo Mekies después de que Motorsport.com le preguntara sobre el desafío de la unidad de potencia a la altitud de México.

"También por el lado del chasis, también ha funcionado bien, porque hay un número muy grande de desafíos en el chasis también para la refrigeración del coche, para la refrigeración de los frenos y para muchas otras cosas.

"Sabíamos que lo que fuera que íbamos a ver en México tendría que considerarse como algo puntual. Simplemente no sabíamos si íbamos a disfrutar de una ventaja competitiva o de una desventaja competitiva. Pero, tal como resultó, estábamos en la mezcla adecuada."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

No obstante, Max Verstappen cree que todavía hay varias áreas de mejora con la DM01, la primera unidad de potencia construida internamente por Red Bull. Una de ellas es el freno motor. En Austin, esto ya le había dado al cuatro veces campeón del mundo una sensación inconsistente al volante, y en México Verstappen volvió a quejarse de ello por la radio del equipo.

"Ocurre de forma aleatoria", explicó más tarde el neerlandés en la rueda de prensa posterior a la carrera.

"El motor simplemente decide por sí mismo qué hacer, para ser honesto, así que no lo sé. Quizá necesito tener una conversación con el motor antes de entrar en la carrera. Quizá tiene que comportarse mejor", bromeó Verstappen.

"No lo sabemos, a veces simplemente ocurre. No es muy consistente. Pero creo que todo funciona tan caliente aquí, también el turbocompresor y todo, así que es difícil dejarlo todo perfecto."

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¿Ha encontrado Red Bull algo para mejorar sus salidas?

Aunque la consistencia con el freno motor sigue siendo un área de mejora, quizá lo más positivo para Red Bull fue que sus salidas en México fueron sorprendentemente buenas. Tanto Verstappen como Isack Hadjar habían expresado algunas preocupaciones al respecto después de la clasificación, particularmente por la larguísima recta hasta la curva 1, pero en la práctica las cosas salieron mucho mejor de lo temido.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Según Mekies, esto subraya que Red Bull está progresando de forma constante con sus salidas, aunque no quiere dejarse llevar todavía. El jefe de equipo de Red Bull sabe que seguirán siendo necesarios cambios de hardware más significativos de cara a la próxima temporada.

"La situación es que sabemos que no somos la referencia. Hay una enorme cantidad de trabajo en marcha en Milton Keynes para mejorar las salidas con lo que tenemos este año", dijo Mekies cuando se le preguntó por las salidas sorprendentemente fuertes por Motorsport.com.

"Y sí, han visto parte de este progreso, ciertamente bajo condiciones de alta presión hoy, porque tuvimos que hacer varias salidas con ese tramo muy largo hasta la curva 1 donde todo se amplifica.

"Hay una enorme cantidad de presión y atención en torno a ello y estoy muy orgulloso de cómo consiguieron darnos lo mejor que podíamos tener hoy.

"¿Significa eso que ahora somos la referencia? No. ¿Significa que tendremos una salida perfecta o una salida como la de hoy en cada carrera? No. Pero sí significa que seguiremos intentando mejorar con lo que tenemos."

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