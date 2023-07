Max Verstappen sobre la filmación de Brad Pitt: "no me importa nada" Mientras la Fórmula 1 termina el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, en el circuito también se está rodando una nueva película protagonizada por Brad Pitt. Muchos pilotos de F1 están entusiasmados con el proyecto. A Max Verstappen le gusta bastante menos. "No me gusta nada", dijo el piloto de Red Bull, que saldrá desde la pole position el domingo.