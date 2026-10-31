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Fórmula 1 GP de México

Max Verstappen y Liam Lawson reciben sanciones en la parrilla del GP de México tras su choque

Ambos pilotos perderán una posición en la parrilla del domingo y recibieron un punto de penalización en la superlicencia después de que los comisarios consideraran “inaceptable” su contacto en la FP2

Ronald Vording

Editado: 31 oct 2026, 3:21

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Uno de los momentos más notables de las sesiones de entrenamientos de Fórmula 1 del viernes tuvo lugar en el Estadio GNP, también conocido como la sección del estadio del Autódromo Hermanos Rodriguez. Max Verstappen intentó adelantar a Liam Lawson rumbo a la curva 12 durante la segunda sesión del día, pero el piloto de RB se defendió, dejando a ambos pilotos en paralelo al entrar en el estadio.

Verstappen estaba por el exterior de la curva 13, donde sintió que su excompañero de equipo lo obligó a salirse de la pista. El neerlandés pasó entonces por encima de los pianos en la curva 14, tras lo cual los pilotos de los dos equipos Red Bull hicieron contacto.

El incidente causó daños en los barge boards de Verstappen, con los que tuvo que lidiar durante el resto de la sesión, comprometiendo ya su día.

Después, el cuatro veces campeón del mundo fue bastante franco en el corralito de prensa. Preguntado por Motorsport.com sobre lo ocurrido desde su perspectiva, Verstappen dijo que no entendía “qué pasó por la cabeza de Liam” y añadió: “Para mí, simplemente no es un comportamiento muy inteligente cuando estás en su posición, buscar pelea conmigo”.

El jefe del equipo Racing Bulls, Alan Permane, lo describió como una tormenta en un vaso de agua, en parte relacionada con el circuito de México y con lo que se requiere para llevar los neumáticos a la ventana de funcionamiento correcta.

“Cuando estás haciendo una vuelta aquí, una vuelta de salida o una vuelta de enfriamiento, algo que es realmente importante es hacer rápido el último sector. Hacer eso te da buenos neumáticos para la curva 1. Sin eso, te arriesgas a bloquear el tren delantero y cosas así. Ambos iban a por eso y creo que, si lo describo con una palabra, es simplemente innecesario”.

Los comisarios imponen sanciones más duras tras las advertencias anteriores

Tras sus compromisos con los medios, ambos pilotos tuvieron que presentarse ante los comisarios de la FIA, que finalmente impusieron a Verstappen y Lawson una penalización de una posición en la parrilla a cada uno para la carrera del domingo y un punto de penalización en sus superlicencias, una decisión que tardó horas.

“En la aproximación a la curva 12, el coche 3 estaba en una vuelta de preparación y el coche 30 estaba en una vuelta de enfriamiento preparándose para otra vuelta rápida", se lee en el documento de la FIA.

“Los pilotos de ambos coches se comportaron de una manera que fue considerada inaceptable por los comisarios, particularmente en vista de la advertencia que se había dado en la reunión de jefes de equipo celebrada anteriormente ese día.

“Ambos pilotos admitieron que las maniobras fueron innecesarias y ‘torpes’. Teniendo en cuenta que este año ha habido incidentes similares de acciones entre pilotos en entrenamientos libres, los comisarios han decidido elevar la sanción de una advertencia formal a una penalización de posición en la parrilla, particularmente en vista de la advertencia que se había proporcionado en la reunión de jefes de equipo y en consonancia con otros incidentes que implicaron contacto entre coches en entrenamientos libres en años anteriores”.

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Con los comisarios decididos a enviar un mensaje tras las advertencias anteriores, ambos equipos Red Bull han acabado saliendo perjudicados después de un incidente que, según Permane, fue ante todo completamente innecesario.

“Estoy seguro de que ambos pilotos tienen su opinión al respecto. Creo que, en frío, estarán tranquilos y pensarán: en realidad, ambos podríamos haberlo hecho mejor”, dijo el jefe del equipo Racing Bulls a Motorsport.com.

“No creo que nadie esté buscando pelea con nadie, eso seguro. Creo que es simplemente una de esas cosas. Y como dije: innecesario”.

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