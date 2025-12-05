El vuelco de Red Bullen 2025 para convertirse en un improbable tapado en el campeonato de pilotos de Fórmula 1 es más importante que ganar el título, según Max Verstappen.

Durante mucho tiempo pareció que la lucha por el título iba a ser una carrera de dos caballos entre los pilotos de McLaren Oscar Piastri y Lando Norris, que ganaron entre los dos 12 de los 15 primeros grandes premios de la temporada.

En ese momento, después del Gran Premio de Holanda, Verstappen tenía 104 puntos menos que Piastri, y su desventaja con Norris era de 70 puntos.

Pero McLaren solo ha ganado dos de las últimas ocho rondas, lo que se debe a errores del equipo y de sus pilotos, así como a que Red Bull es cada vez más competitivo.

Verstappen consiguió cinco victorias en ese período y está a sólo 12 puntos del actual líder Norris antes del enfrentamiento de Abu Dhabi, con Piastri a cuatro puntos más.

Preguntado por Motorsport.com sobre si ese vuelco era incluso más importante que el resultado de la batalla por el título, el piloto de Red Bull respondió: "Absolutamente. Es muy importante, sí.

"El hecho de que ahora sigamos en la lucha tiene que ver con varias cosas, por supuesto. Pero sí, esta es en cualquier caso una situación mucho más agradable que a mediados de esta temporada, cuando las cosas no iban bien y no eran consistentes. A veces teníamos una buena carrera, pero luego otra muy mala. Ahora volvemos a estar en el podio de forma consistente, así que eso es bueno".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Verstappen lleva nueve podios consecutivos: solo ha habido siete rachas más largas en la historia de la F1.

¿Perdió alguna vez la confianza antes de eso? "Realmente no perdí la confianza, pero es más lo que piensas, 'esta temporada no es lo que debería ser'", explicó el holandés. "Pero entonces es cuando te planteas constantemente qué puedes cambiar y qué se puede mejorar. Y al final, hemos encontrado la dirección correcta".

En cuanto a su mentalidad de cara a la cita decisiva por el título, Verstappen lo deja claro: "No tenemos nada que perder este fin de semana. Mira, todavía estamos en la batalla por el campeonato, por supuesto, pero también sabemos muy bien de dónde venimos durante esta temporada".

"Gracias a cómo hemos enfocado las cosas en última instancia, hemos vuelto a conseguir buenos resultados. Pero, por otro lado, también sabemos que aún nos queda trabajo por hacer para volver a estar delante. Si nos fijamos en la clasificación de constructores, todavía estamos muy lejos de McLaren".

A diferencia de la mayoría de los otros equipos, Red Bull decidió que el trabajo antes mencionado implicaba un mayor esfuerzo en su retador de 2025, lo que allanó el camino para esta improbable candidatura al título, con el equipo firme en que no obstaculizará sus posibilidades para la nueva era técnica de la F1 en 2026; en todo caso, debería resultar beneficioso, según Verstappen.

"Las reglas son completamente diferentes, pero nuestras herramientas y la forma en que miramos los datos, esas cosas seguirán siendo las mismas el próximo año", señaló. "Por eso era importante para nosotros validar esas cosas viendo si podíamos sacar aún más rendimiento del coche de este año".