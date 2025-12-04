El plan de Verstappen para el mundial: ¿Usará las tácticas de Hamilton de 2016?

Max Verstappen puede proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1 por quinta vez consecutiva el domingo, pero ya no por sus propios medios. El holandés está doce puntos por detrás de Lando Norris antes de la final en Abu Dhabi y, por lo tanto, debe esperar que el británico no termine en el podio.

Si Norris logra entrar entre los tres primeros el domingo, será definitivamente campeón del mundo. Incluso una victoria no sería suficiente para Verstappen en este caso. El piloto de Red Bull se encuentra, por tanto, exactamente en la misma posición que Lewis Hamilton hace nueve años.

Antes del final de temporada de 2016, que también se disputó en Abu Dhabi, el entonces piloto de Mercedes también estaba a doce puntos de su compañero Nico Rosberg en el campeonato, a quien un tercer puesto le habría bastado para asegurarse el título.

Y como Rosberg iba segundo detrás de Hamilton en la fase final de la carrera, Hamilton empezó a ralentizar deliberadamente la marcha, con la esperanza de que esto permitiera a otro piloto adelantar a Rosberg.

Al final, el plan no funcionó y Rosberg ganó el título por cinco puntos. Pero la acción de Hamilton en aquel entonces podría ser un modelo para Verstappen si se diera una situación muy similar en una carrera nueve años después.

Verstappen: Sería más difícil hoy que en 2016

"El trazado era un poco diferente entonces", recuerda Verstappen cuando se le pregunta. Antes de la carrera de 2021, la pista fue reconstruida en varios puntos para permitir mejores carreras y más maniobras de adelantamiento.

"Ahora tienes un poco más de efecto rebufo. Entonces, la pista era mucho más lenta", explica Verstappen. Como resultado, era "un poco más fácil" frenar a todo el pelotón en 2016. "Ahora no es tan fácil con este trazado", cree.

"En aquel entonces, todavía estaba la horquilla izquierda-derecha al final de la pista, lo que hacía más fácil mantener a raya a los demás", dice Verstappen, que también explica: "Los neumáticos también eran un poco más sensibles en aquel entonces y se sobrecalentaban mucho más rápido."

Y en cualquier caso, Verstappen primero tendría que llegar a la parte delantera del campo para poder utilizar esta táctica en absoluto. Esto no será en absoluto un éxito seguro, ya que el propio Verstappen explica que Abu Dhabi debería ser en realidad una buena pista para el McLaren.

¿Decisión preliminar ya en la clasificación?

La clasificación ya podría jugar un papel decisivo, ya que la carrera de Abu Dhabi se ha ganado recientemente diez veces seguidas desde la pole position. El último piloto que ganó desde más atrás fue Lewis Hamilton, que lo hizo desde la segunda posición de la parrilla en 2014.

"Solo tenemos que intentar sacar el máximo de nuestro coche. Es lo único que podemos hacer", dijo Verstappen, que volvió a recalcar en el día para los medios antes del Gran Premio que, de todos modos, no tenía nada que perder en Abu Dabi.

El hecho de que todavía tenga opciones de ganar el título este año es un "bonus" para él, subrayó, después de que ya estuviera a más de 100 puntos del primer puesto del mundial. Por lo tanto, está "muy relajado" de cara a la final, afirma.

Sin embargo, si llega a liderar la carrera el domingo, no dejará piedra sobre piedra en su intento de ganar realmente el título, y completar así la mayor carrera de recuperación de la historia de la Fórmula 1.