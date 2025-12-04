El pasado domingo, el holandés de 28 años redujo a 12 puntos su desventaja sobre el líder del Mundial , Lando Norris, al ganar la carrera de Qatar, con lo que aún tiene opciones de ganar el campeonato en la última carrera, en Abu Dhabi. Junto con sus rivales Lando Norris y Oscar Piastri, tomó asiento en la rueda de prensa oficial de la FIA el jueves, pero donde sus rivales parecían algo relajados a la fuerza, Verstappen fue el único que realmente causó una impresión extremadamente fría.

"Estoy muy relajado", confirmó Max Verstappen. "No tengo nada que perder, así que simplemente estoy disfrutando de estar aquí. Pero en realidad, para mí ni siquiera se trata de estar aquí; he disfrutado principalmente de la segunda mitad de la temporada. De cómo le dimos la vuelta como equipo tras momentos difíciles. Y de cómo la decepción y la frustración durante los informes han dado paso a la diversión y a caras sonrientes porque podemos volver a ganar. Es fantástico. Así que me lo tomo como viene. Todo lo que ocurre ahora lo veo como una ventaja. Eso también simplifica mucho las cosas para mí: sólo intentamos que sea un buen fin de semana. Y ni siquiera entonces lo tengo realmente en mis manos, así que sí, sobre todo intento disfrutarlo".

Entre su salida de Qatar y su llegada a Abu Dhabi, Verstappen apenas ha tenido relación con la Fórmula 1. "Pasé tiempo con mi hija, solucioné algunas cosas para nuestro programa GT3 del año que viene y solucioné algunas cosas para mi equipo de sim".

Sea como sea, Verstappen parece completamente en paz con cualquier resultado. "El trofeo tiene el mismo aspecto que los cuatro que ya tengo en casa. Estaría bien poder añadir un quinto, pero a estas alturas ya conozco mi propia firma", bromeó. "Por supuesto que siempre intentas ganar, pero ya he conseguido todo lo que quería conseguir en la F1. Así que todo lo que venga ahora es un bonus. Y sigo con ello porque me encanta y lo disfruto. Así es también como afronto el fin de semana: sólo quiero divertirme y sacar el máximo partido. Lo que ese resultado máximo signifique para la clasificación final, ya lo veremos entonces."

Según Verstappen, Red Bull no es básicamente el favorito en el circuito de Yas Marina. "Siendo realistas, no somos los más rápidos aquí, pero nunca se sabe - cualquier cosa puede pasar, basta con mirar a Qatar".

Según Verstappen, no hay un punto concreto de la temporada en el que hubiera perdido el título en caso de que Norris o Piastri, que está 16 puntos por detrás, se proclamaran campeones el domingo. "El campeonato se gana a lo largo de 24 carreras. Algunas fueron mejor, otras un poco menos. En muchas carreras simplemente no teníamos ritmo suficiente para ir a por la victoria. Pero aquí estamos de todos modos. En general, estoy muy orgulloso de nuestra temporada, sobre todo de cómo hemos remontado en la segunda mitad. Intentamos seguir divirtiéndonos hasta el final".

Curiosamente, su padre Jos y su madre Sophie no están en la pista este fin de semana, a pesar de que él puede hacer historia el domingo coronando una increíble remontada con el título. "Mis padres no están aquí", comparte. Con una sonrisa

"¡No creo que todo esto estuviera tan planeado! Sinceramente, no esperaba estar en la lucha por el título hasta el final. Después de Zandvoort, todo se canceló. Mi padre está de rally en África este fin de semana y mi madre está en casa con los perros. Y bueno, de todas formas se puede seguir todo por la tele".

A la pregunta de si sus padres le dieron alguna palabra de ánimo antes del fin de semana, sonaron con los pies en la tierra: "No. No somos así. Saben que en cuanto me subo al coche, doy todo lo que tengo. Con ellos, hablo de cosas completamente distintas. No necesitan motivarme". Y añade: "Por supuesto que siempre me apoyan. Mi madre enciende una vela antes de cada fin de semana de carrera. Pero aparte de eso, confían en su hijo".