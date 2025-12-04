La mentalidad que Lando Norris debe usar en la gran final en Abu Dhabi

Termina tercero. Es más fácil decirlo que hacerlo. Pero nada que Lando Norris no pueda hacer.

Max Verstappen avanza como un tren expreso, y tenerlo como aspirante al título ya asusta bastante. Parece como si viviera libre de alquiler no sólo en la cabeza de los pilotos de McLaren, sino en la de todos los que visten los colores de la papaya. El miedo a perder contra él no es solo por la derrota; después de una temporada 2025 tan dominante, en la que McLaren sumó casi el doble de puntos que su rival más cercano, perder el título de pilotos sería vergonzoso.

Esta versión de Verstappen es aún más peligrosa: no tiene nada que perder y está feliz de burlarse de McLaren, mofándose de sus errores, riéndose de su incapacidad para quitárselo de encima a pesar de la ventaja que una vez tuvo. Su postura es clara: no le importa recibir un quinto título como regalo de McLaren, pero tampoco se enfadará si lo pierde. Sin presión, simplemente está disfrutando de sí mismo y del hecho de que el mundo vuelva a asombrarse por su brillantez.

McLaren, por su parte, está bajo una enorme presión, presión que, hay que señalar, se ha infligido en gran medida a sí misma. Tal y como ha ido el campeonato, nunca debería haber habido una lucha a tres bandas por el título en Abu Dhabi. Se suponía que el tramo final de la temporada iba a consistir en la lucha entre los dos pilotos papaya, con el equipo actuando como juez imparcial.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Mark Thompson / Getty Images

En cambio, McLaren tropezó con sus propias reglas, creó una pelea de la nada y permitió que Verstappen se convirtiera en la amenaza inminente que es ahora. No hay margen para el error, no hay margen para una mala llamada de estrategia o una parada en boxes lenta. Verstappen es feliz recibiendo regalos, pero no es él quien los reparte.

Pero la incapacidad de McLaren para manejar la presión no debe distraer la atención de las propias actuaciones de Norris en los últimos meses - porque en todo esto, él ha sido la parte más fiable de la tambaleante estructura de McLaren. Y eso, por encima de todo, es algo que no debe olvidar este fin de semana.

Mientras el resto del mundo saborea la increíble recuperación de Verstappen -de 104 puntos de desventaja a solo 12 en ocho fines de semana de carrera-, la carga de Norris ha sido casi igual de impresionante. Sí, sería una exageración decir que ha sido impecable, pero el número de puntos que realmente ha perdido por sus propios errores no forzados desde su abandono en Zandvoort apenas supera la docena.

Si alguien le hubiera dicho a Norris después de Zandvoort que llegaría al final de la temporada con una ventaja de 12 puntos sobre su rival más cercano, lo habría firmado al instante. Eso representa un cambio de casi 50 puntos desde finales de agosto, cuando sus posibilidades parecían sombrías. Y a pesar de la remontada de Verstappen, sigue siendo el británico quien llega a Abu Dabi con la etiqueta de favorito.

Y ahí es exactamente donde debe centrarse. No darle vueltas a la descalificación de Las Vegas, aunque sin ella, Verstappen ni siquiera estaría matemáticamente en liza. No preocuparse por el resurgimiento de Oscar Piastrien Catar, porque a este nivel no puedes esperar superar a tu compañero de equipo ocho fines de semana seguidos. Y, por supuesto, no hay que preocuparse por Zandvoort, porque, de una manera extraña, puede haber hecho más fuerte a Norris.

Lando Norris, McLaren Fotografía de: Jayce Illman / Getty Images

Después de ganar en Ciudad de México y Sao Paulo, Norris lo hizo todo bien. Terminar detrás de Verstappen en Las Vegas era exactamente lo que se necesitaba desde el punto de vista del campeonato: habría matado efectivamente la remontada del holandés.

Lo que sucedió después no tuvo nada que ver con Norris. Fue víctima de un error de cálculo ajeno. Lo mismo puede decirse de Qatar: si el equipo no hubiera cometido el error de quedarse fuera en la vuelta 7, habría terminado al menos tercero, con Piastri ganando la carrera. Y eso también habría sido un resultado perfectamente aceptable para el líder del campeonato.

Sin embargo, también sería exagerado culpar al equipo. Sin McLaren produciendo un coche que fue dominante durante la mayor parte del año, Norris no estaría en esta posición - eso es un hecho. Y los errores que cometió en la primera mitad de la temporada probablemente igualan a un par de los cometidos por los ingenieros o estrategas del equipo. No es el momento de que Norris reflexione sobre nada de eso. Nadie ha tenido una temporada perfecta. E incluso si Verstappen insiste en que no culpará a su momento de "niebla roja" de Barcelona en caso de perder el título, la realidad es simple: si termina el año a menos de 10 puntos, ahí es precisamente donde se le escapó el título.

El domingo en Doha, Norris estaba visiblemente afligido por lo sucedido. Como siempre, no oculta la frustración, y estaba claro que le afectó mucho. Sin embargo, al igual que después de Zandvoort, dijo todas las cosas correctas.

"No puedo hacer nada al respecto", respondió Norris cuando alguien le señaló la diferencia de 12 puntos. "Obviamente no ha sido nuestro mejor día, ni nuestro mejor fin de semana. Pero he tenido... No sé si alguien vio la racha de resultados que tuve antes de eso. Fue genial.

"Me he puesto en esta posición. Todavía estoy contento. No ha sido nuestro mejor día, no ha sido mi mejor fin de semana en cuanto a pilotaje y puesta a punto. Pero así es la vida. Todo el mundo tiene malos fines de semana. Lo asumo, todos lo asumimos y veremos qué podemos hacer el próximo fin de semana".

Lando Norris, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Y si esa es la actitud con la que llega a Abu Dhabi, no hay razón para esperar que no ofrezca lo que se le pide este fin de semana. Se ha comportado como un verdadero aspirante al título durante los últimos tres meses.

Lo mejor que Norris puede hacer ahora es no cambiar nada en su enfoque, porque no se ha dado a sí mismo ninguna razón para dudar de él. Y no debería haber ninguna duda de que se merece este título.

Todo lo que necesita es un domingo aburrido - terminar entre los tres primeros en una pista en la que ganó cómodamente el año pasado, y asegurarse de que McLaren se asegura su primera corona de pilotos en una eternidad. No será fácil tratar esto como un evento independiente, pero esa es exactamente la mentalidad que puede necesitar.