Vasseur: Abu Dhabi pone fin a una temporada larga y difícil para Ferrari

A Ferrari le gustaría terminar la temporada 2025 sin un último viaje a Abu Dhabi. El destino de la Scuderia está sellado: la clasificación de los rojos en Yas Marina no podrá cambiar la cuarta posición en el Campeonato de Constructores.

El equipo de Maranello, tras el terrible GP de Qatar, se encuentra en tierra de nadie.... tierra de nadie: Red Bull, tercero, aventaja en 44 puntos a Williams, quinto, por un margen de 245 cuerpos.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Noushad Thekkayil / NurPhoto vía Getty Images

El SF-25 había empezado la temporada con la ambición de luchar por los dos títulos mundiales, pero desde las primeras rondas del campeonato quedó claro que iba a ser un año difícil para los colores del Cavallino Rampante: cero victorias y siete podios, todos ganados por Charles Leclerc, mientras que Lewis Hamilton nunca ha conseguido causar una impresión positiva en el equipo, pareciendo a menudo un outsider.

Fred Vasseur, consciente de las dificultades, prefirió decir unas palabras antes del viaje a Yas Marina: el director del equipo Ferrari no se aventuró a hacer ningún pronóstico...

"Abu Dhabi marca el final de una temporada larga y exigente, tanto para los pilotos como para todo el equipo. En Yas Marina lo daremos todo hasta el final y, como equipo, intentaremos terminar el Campeonato con una nota positiva."