La última cita del año suele ser la ocasión para hacer balance de la temporada que, en el caso de Charles Leclerc, es una de esas que el monegasco desea dejar atrás cuanto antes, con la esperanza de que el nuevo reglamento de 2026 le ponga por fin en condiciones de luchar por ese objetivo que lleva tanto tiempo persiguiendo.

Un sueño que esperaba acariciar ya esta temporada, porque incluso entre los muros de Maranello durante el parón invernal existía la sensación de que por fin podía ser el año adecuado para aspirar a la corona de campeón. Una ilusión alimentada por un monoplaza profundamente revisado en muchos de sus elementos, concebido para abrir nuevas vías de desarrollo y que en cambio, paradójicamente, se convirtió en su perdición.

Por este motivo, el Cavallino optó por detener prematuramente el desarrollo aerodinámico, concentrando todas las energías en 2026, año en el que se iniciará el nuevo ciclo técnico. Una decisión que condicionó inevitablemente la segunda mitad de la temporada donde Ferrari quedó observando a la distancia mientras sus rivales seguían creciendo. Los resultados se resintieron, afectando especialmente a la moral del equipo, como ocurrió en Qatar.

Hablando de lo sucedido en Lusail, escenario de uno de los peores fines de semana de la temporada para Ferrari, Leclerc destacó que en Maranello eran muy conscientes de las dificultades esperadas, ligadas a las características de una pista que no se adaptaba bien al SF-25. Sin embargo, el coche decepcionó, mostrando un nivel de rendimiento inferior al esperado internamente.

"Tenemos ideas sobre lo que podríamos haber intentado. Ha sido un fin de semana acentuado por el hecho de que Qatar no era una pista en la que hubiéramos sido fuertes, pero aún así no hemos alcanzado el nivel de rendimiento que deberíamos haber tenido. Deberíamos haberlo hecho mejor, a pesar de que no era una pista propicia".

Por esta razón, incluso sin objetivos concretos de clasificación, la ronda de Abu Dhabi puede adquirir el valor de una encrucijada para Ferrari. La esperanza es terminar el año con un resultado capaz de, al menos, devolver la sonrisa a Maranello antes del parón navideño, porque otro epílogo como el de Qatar sería realmente difícil de digerir.

Las altas presiones de los neumáticos, la falta de agarre y las características de la pista, llena de curvas largas, jugaron un papel importante en Lusail pero tanto Frederic Vasseur como Leclerc esperan que el SF-25 vuelva a luchar por mejores posiciones en Yas Marina: "Para este fin de semana espero que volvamos a estar en la posición que deberíamos estar, probablemente tercera fuerza o algo parecido", dijo el monegasco.

Analizando toda la temporada, el ferrarista se mostró satisfecho con su nivel de rendimiento. Sin embargo, lo que le frenó fue una SF-25 por debajo de lo esperado, que nunca le permitió entrar realmente en la lucha ni siquiera por una victoria de etapa. Las esperanzas de triunfar en Hungría se vieron truncadas por problemas con el desgaste de los derrapes, una limitación que ha acompañado al monoplaza durante todo el año.

"Personalmente, estoy bastante satisfecho [a nivel personal]. Creo que ha sido una buena temporada por mi parte. Siempre intentas mejorar de una temporada a otra, y eso es lo que he intentado hacer este año. Estoy satisfecho con el trabajo. Luego, por desgracia, las actuaciones no están donde deberían. Y no estoy tan satisfecho con los resultados y el rendimiento, sobre todo si tenemos en cuenta que el año pasado terminaron con una nota positiva. Las expectativas eran otras.

"Pero seguimos empujando. Creo que, como equipo, reaccionamos bien desde la primera hasta la última carrera, intentando darle la vuelta a la situación. No fue fácil, porque no tuvimos muchas actualizaciones, ya que nos centramos principalmente en 2026. Pero creo que, como equipo, hemos trabajado bien en la pista. Lo que nos falta, al final, es el rendimiento del coche. Y por eso espero que el año que viene sea mejor".

Leclerc señaló acertadamente que uno de los grandes factores de la temporada ha sido la falta de actualizaciones, un elemento que también se suma a todas las carencias puestas de manifiesto por el coche desde las primeras carreras del año, donde estaba claro que el Rossa no podría luchar por los objetivos marcados, siendo esas limitaciones mucho más profundas y arraigadas en el diseño.

"Estábamos en desventaja técnica desde la primera carrera. No es que cambiara mucho nuestro planteamiento de la temporada, pero nos dimos cuenta muy pronto de que no íbamos a luchar por el título mundial porque McLaren era demasiado fuerte. Red Bull, por supuesto, estaba empezando a hacer grandes progresos", confirmó Leclerc, que apoyó la decisión de detener el desarrollo antes de tiempo.

"No tenía mucho sentido poner todos nuestros recursos en intentar conseguir el tercer o segundo puesto, aunque todo hubiera ido bien en el campeonato de constructores. Hubiera preferido impulsar el desarrollo durante todo el año e intentar ganar el título mundial al cien por cien. Pero si estás en la posición en la que estábamos a principios de año, creo que era una elección bastante obvia, así que no me arrepiento".