Norris supera a Verstappen por 8 milésimas en la FP1 de Abu Dhabi; Colapinto en el top 10

Lando Norris fue el más rápido en el comienzo del fin de semana del Gran Premio de Abu Dhabi que definirá al campeón de pilotos 2025 de la F1 en el circuito de Yas Marina.

El británico, que llegó a la cita final como líder con 12 puntos de ventaja sobre Max Verstappen, marcó un mejor tiempo de 1m24s485, pero el neerlandés quedó segundo a solamente ocho milésimas.

Como suele ocurrir en la FP1 de Abu Dhabi, muchos equipos aprovecharon para cumplir la norma que indica poner pilotos novatos al menos dos veces por año en cada uno de sus coches, lo que llevó a que varios titulares tuvieran que ausentarse.

El caso más notable fue el de Oscar Piastri, tercero en discordia en la batalla por el título a 16 puntos de Norris, quien debió cederle el coche a Pato O'Ward para una nueva participación del mexicano en una primera práctica.

En una sesión que comenzó con 28 grados de temperatura ambiente y 35 sobre el asfalto, O'Ward fue el único que inició con neumáticos blandos —el C5 de la gama de Pirelli— y marcó un tiempo inaugural de 1m27s398, que Verstappen mejoró a 1m27s130 con las gomas duras, las elegidas por la mayoría para empezar la actividad.

A los diez minutos, Norris marcaba el camino con 1m25s764 —con los medios— seguido por O'Ward a apenas 56 milésimas, todavía con los blandos.

Franco Colapinto se puso en marcha con 1m27s661 antes de mejorar a 1m26s378 en un stint inicial con la goma media para el argentino, que se mantenía entre los diez primeros del clasificador.

Franco Colapinto, Alpine, en acción en la FP1 del GP de Abu Dhabi. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Carlos Sainz llevó a Williams a lo más alto con 1m25s712 con los duros, pero pronto Norris regresó al primer lugar con 1m25s454, esta vez con Verstappen muy cerca, ya que el neerlandés se ubicaba a solo 14 milésimas del líder del campeonato.

A los 20 minutos, Sauber tuvo un momento de gloria cuando Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg se colocaron 1-2, con el brasileño girando en 1m15s398, 0s041 por delante de su compañero alemán —ambos con neumáticos duros—, pero pronto Isack Hadjar llevó la referencia a 1m25s245, seguido ahora por Sainz a 0s112.

Colapinto mejoró a 1m25s967 y luego a 1m26s518 para colocarse séptimo, a solo 0s273 de la cima, una clara muestra de lo apretada que estaba la sesión a esa altura, con los diez primeros encerrados en menos de medio segundo.

Verstappen montó los neumáticos blandos a los 25 minutos de la sesión y marcó 1m25s493, seguido por los Mercedes de George Russell y Andrea Kimi Antonelli, ambos también con los C5 de Pirelli pero a más de dos décimas.

Norris, por su parte, tuvo que abortar su primer intento con los blandos ya que casi pierde el control de su McLaren en la segunda curva. En su siguiente vuelta rápida, sin embargo, se colocó a 0s026 de Verstappen para despejar cualquier duda.

Pato O'Ward, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Colapinto avanzó al sexto lugar con una vuelta de 1m24s855 en su salida con los blandos, mientras que O'Ward era décimo con 1m25s246, aunque en su caso enfocado en la goma media en el McLaren de Piastri.

Norris, con blandas usadas, tomó el primer puesto al entrar en los 20 minutos finales con una vuelta de 1m24s485, apenas ocho milésimas más veloz que Verstappen, y con Charles Leclerc en el tercer lugar, a 0s016.

Las cinco primeras posiciones las completaron Antonelli y Hulkenberg, a menos de una décima y media de la cima, con Russell en el sexto puesto.

Bortoleto, Bearman, Sainz y Colapinto completaron el top 10, con el argentino a 0s370 de la marca de Norris, mientras que O'Ward fue 14°.