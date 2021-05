Mazepin se disculpó con Pérez tras el GP de Portugal

Mazepin recibió una penalización de cinco segundos por haber obstaculizado a Sergio Pérez cuando el piloto de Red Bull lo alcanzó para sacarle una vuelta mientras era líder de la carrera y ambos estuvieron a punto de colisionar en la curva 3.

El ruso acababa de salir de los boxes delante de Pérez y no vio al mexicano acercarse por detrás.

Pérez tuvo que bloquear sus neumáticos después de que Mazepin se le echara encima, y el mexicano temió haber golpeado al piloto de Haas y haber roto su alerón delantero.

Después de la carrera, Mazepin fue a ver a Pérez para disculparse por lo sucedido, según reveló Gunther Steiner, jefe del equipo Haas: "Él (Nikita) se disculpó. Dijo: 'fue genuinamente un error, no hubo intención de nada'. Así que estas cosas pasan. Ya sabes, lo bueno es que nadie sufrió daños. Sí, Nikita recibió por cinco segundos. Pero no cambió nada".

Steiner agregó que su escudería tiene que asumir alguna responsabilidad en estas situaciones.

"Creo que su luz de bandera azul se encendió muy tarde, y ya había pasado la curva 2 cuando se encendió la luz", dijo Steiner.

"Así que, obviamente, tenemos que mejorar la comunicación cuando sales de los boxes y viene alguien".

El jefe de Haas fue claro en que Mazepin no había intentado deliberadamente complicarle la vida a Pérez, y se sintió aliviado de que la penalización de cinco segundos que se le impuso finalmente importara poco al ruso.

"Creo que la cosa no fue intencionada y al final no pasó nada malo", dijo. "Sabes que nunca se ve bien, pero los cinco segundos no creo que hayan supuesto una gran diferencia".

El director de carrera de la F1, Michael Masi, dijo que la sanción impuesta a Mazepin fue únicamente por haber estado a punto de provocar la colisión con Pérez.

"Sobre la penalización de Nikita, no fue tanto el número de banderas azules que se ignoraron, fue más bien el incidente que se mostró en la transmisión con Sergio en la curva 3, y la colisión que casi tienen bajo las banderas azules".

"En realidad no fue por el número de banderas, sino más bien por no apartarse de forma efectiva en la primera oportunidad, y casi causar un incidente como resultado de ello", explicó.

Galería: Las mejores fotos del Gran Premio de Portugal de F1

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 1 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los mecánicos de Haas F1 en la parrilla 2 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 3 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Mecánicos de Aston Martin durante la práctica de la parada en boxes 4 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, y el resto del pelotón 5 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, y el resto del pelotón 6 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, y el resto del pelotón 7 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, George Russell, Williams FW43B, Fernando Alonso, Alpine A521, al inicio 8 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B, Fernando Alonso, Alpine A521, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, al inicio 9 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, George Russell, Williams FW43B, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521 10 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, George Russell, Williams FW43B, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Nicholas Latifi, Williams FW43B, Nikita Mazepin, Haas VF-21 11 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Fernando Alonso, Alpine A521, Lance Stroll, Aston Martin AMR21,Nicholas Latifi, Williams FW43B 12 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 13 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21, Mick Schumacher, Haas VF-21 14 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Fernando Alonso, Alpine A521, George Russell, Williams FW43B, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, al inicio 15 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, George Russell, Williams FW43B, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, y el resto del pelotón en la primera vuelta 16 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 con el alerón delantero dañado 17 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing retirándose de la carrera 18 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 19 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Nicholas Latifi, Williams FW43B, Mick Schumacher, Haas VF-21 20 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, en la grava 21 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, se baja de su coche tras el accidente 22 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing, es llevado de vuelta a los boxes tras choque 23 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Fernando Alonso, Alpine A521 24 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, George Russell, Williams FW43B 25 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, battles with Valtteri Bottas, Mercedes W12 26 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 27 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Geri Horner esposa de Christian Horner, Red Bull 28 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images La bandera a cuadros se agita 29 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 30 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 31 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 2ª posición, cruza la meta para alegría de su equipo 32 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 2ª posición, pasa con su equipo por el muro de boxes al final de la carrera 33 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes W12, cruza la meta 34 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes W12, cruza la meta 35 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes, en Parc Ferme 36 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Segundo lugar Max Verstappen, Red Bull Racing, celebra en Parc Ferme 37 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing, en Parc Ferme 38 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes, felicita al ganador Lewis Hamilton, Mercedes, en Parc Ferme 39 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: el tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes 40 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes 41 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes 42 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes, y el tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes 43 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: segundo lugar Max Verstappen, Red Bull Racing 44 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes 45 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes 46 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: segundo lugar Max Verstappen, Red Bull Racing y el ganador Lewis Hamilton, Mercedes 47 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes 48 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes 49 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images