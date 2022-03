McLaren quiere aclarar los vínculos de los equipos B en Fórmula 1

Cargar reproductor de audio

En los últimos años, el tema de los "equipos B" ha sido objeto de debate en el paddock. Aunque los presupuestos quedaron limitados desde el año pasado, el intercambio de conocimientos y tecnología entre las distintas escuderías se ha convertido en algo crucial para determinadas estructuras.

Por ejemplo, Ferrari siempre ha compartido partes de sus coches con Haas desde la llegada del equipo americano a la Fórmula 1 y esta relación ha vuelto a estar en el centro del debate desde la presentación del VF22.

Aunque Andreas Seidl, jefe del equipo McLaren, no quiso hablar de este caso en particular, el alemán desea que la FIA aclare esta situación, mientras que la casa de Woking, más allá de su motor Mercedes, no tiene vínculos con otros equipos de la parrilla.

"En primer lugar, todo el mundo en el equipo está muy ocupado con nuestro propio coche esta semana, así que no puedo hablar específicamente de Haas y Ferrari", explicó Seidl, entrevistado por Motorsport.com. "Pero no es ningún secreto que, en general, estas relaciones que existen dentro de la normativa, tal y como están establecidas, nos preocupan".

En su opinión, esta situación debe ser abordada. "Nuestro punto de vista es que en el futuro tenemos que asegurarnos de que la Fórmula 1 sea un campeonato entre 10, 11 o 12 fabricantes reales. Desde nuestro punto de vista, la F1 debería ser un campeonato con tantos equipos en el que lo único que se permita compartir sea la unidad de potencia y la caja de cambios. El resto lo tienes que hacer tú”.

“Sabemos que en el momento en que se va más allá, se produce claramente un cambio o una transferencia de propiedad intelectual, que modifica directamente las prestaciones del coche. Y eso no es lo que debería ser la F1".

"Por eso planteamos continuamente este tema con otros equipos que tienen los mismos temores. Por eso estamos dialogando con la FIA y espero que en algún momento demos un paso adelante. Porque entender que vigilar, o más bien establecer un límite, es también una tarea complicada. Por eso la forma más fácil y eficaz de avanzar es tener un límite claro de lo que se puede compartir".

Kevin Magnussen, Haas F1 Team Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

El nuevo miembro del equipo Alpine, Otmar Szafnauer, también explicó sus preocupaciones sobre el tema, en particular en relación con el uso compartido de los túneles de viento entre algunos equipos, y por lo tanto una posible transferencia de datos. "La preocupación es que los que comparten túneles de viento puedan tomar un café juntos", dijo el estadounidense en F1 TV. "Y sobre todo si son compañeros y dicen tomando un café: '¿Cómo te fue con el último piso que probaste?' 'No vayas en esa dirección, no es muy buena'".

Aunque su antiguo equipo, Aston Martin, compartía el mismo túnel de viento que Mercedes, Szafnauer insistió en que no se había producido ninguna transferencia de datos en ese contexto.

"Desde luego, no ocurrió en Aston/Mercedes porque teníamos procesos sólidos. Y no hubo café entre nuestros respectivos aerodinamistas. Pero eso podría ocurrir si los aerodinamistas viven en el mismo lugar, utilizan el mismo túnel, la misma cantina. Como estábamos a pocos kilómetros de distancia en la carretera, no ocurrió. Tuvimos la suerte de utilizar un túnel de viento los fines de semana, y Mercedes lo hacía durante la semana. Los aerodinamistas no podían ni verse".