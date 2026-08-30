Los números detrás del "bastante increíble" desarrollo de McLaren en la F1 2026

Mientras que Lando Norris pensó que su sueño por el título de Fórmula 1 se había esfumado en Zandvoort el año pasado —lo que dio lugar a algunas imágenes icónicas en las dunas tras su abandono—, este año ganó la edición final del Gran Premio de los Países Bajos.

Incluso más importante que recuperarse del retiro del año pasado es el hecho de que Norris ahora tiene el impulso claramente de su lado. Su victoria en Zandvoort, tras un triunfo anterior en Budapest, supuso una segunda victoria consecutiva para el vigente campeón del mundo.

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Norris ha reducido su déficit en la clasificación del campeonato a 83 puntos, mientras que Max Verstappen estaba a 104 puntos del entonces líder del campeonato, Oscar Piastri, después de Zandvoort el año pasado.

El neerlandés acabó quedándose a solo dos puntos del título, por lo que es comprensible que Norris dijera inmediatamente por radio: "La lucha sigue abierta".

Las victorias de Norris subrayan el enorme progreso que McLaren ha logrado en los últimos meses. En los últimos años, el equipo con sede en Woking ya ha marcado el camino en términos de desarrollo, y esa tendencia parece continuar bajo el nuevo reglamento.

"Creo que, sin duda, hemos hecho el mejor trabajo si se mira todo desde dónde estábamos el año pasado", dijo Norris tras conseguir su 13ª victoria en F1 en Zandvoort.

"Siempre íbamos a empezar por detrás esta temporada por lo mucho que nos centramos en el año pasado. Era inevitable que no fuéramos a empezar esta temporada al ritmo.

"Pero que nosotros hayamos podido ponernos al día, ya sabes, los hemos superado en desarrollo. Estás hablando de que en una pista como esta, casi un segundo de desarrollo por nuestra parte como McLaren frente a nuestros competidores. Así que eso es bastante increíble, y creo que esa es la razón por la que también hemos llegado bastante fuertes".

Lando Norris, McLaren Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Comparar el ritmo puro de carrera —según lo calculado por el socio de datos Paceteq— con la situación en Melbourne lleva a la misma conclusión que Norris. En la apertura de la temporada en Australia, McLaren fue de media nada menos que 1,34 segundos por vuelta más lento que el equipo oficial de Mercedes.

El panorama fluctuó después de eso. Ningún McLaren pudo tomar la salida en China, tras lo cual Piastri en particular fue sorprendentemente rápido en Japón.

El primer gran paquete de mejoras del año llegó en Miami, después de lo cual el déficit de McLaren solo ha superado un segundo por vuelta en Canadá (1,10 s) y Mónaco (1,67 s).

Según Norris, esos déficits se debieron a que McLaren era "sorprendentemente malo" en las curvas de baja velocidad.

El dominio en Zandvoort también se debe al propio progreso de Norris

Tras la victoria de Norris en Zandvoort, Mercedes se apresuró a sugerir que McLaren es ahora el equipo a batir en F1.

Kimi Antonelli dijo después de la carrera que Mercedes ya no tiene el coche más rápido, mientras que Toto Wolff añadió que tampoco queda una enorme cantidad de margen para mejoras bajo el límite presupuestario.

Norris, sin embargo, no está de acuerdo sobre quién es el más rápido. "Bueno, no van a decir que son ellos, ¿verdad?", sonrió el vigente campeón del mundo.

"Así que, sí, no van a decir que son ellos. Siguen siendo el equipo a batir aunque acaben de ser derrotados hoy, así que no creo que sea cierto".

Lando Norris, McLaren Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Según Norris, él mismo también merece algo de crédito por la victoria en Zandvoort, por ejemplo por sus adelantamientos decisivos a Antonelli y Lewis Hamilton.

"Creo que si no hubiera pasado a Kimi cuando lo adelanté, no creo que hubiera ganado la carrera hoy. Ya sabes, es difícil decirlo, pero también sé lo buen trabajo que estoy haciendo al volante.

"Y, por supuesto, nunca soy de hablar demasiado de mí mismo, normalmente siempre todo lo contrario. Pero por una vez me daría un poco de crédito, porque siento que estoy haciendo un trabajo mejor que todos, y creo que eso también puede marcar la diferencia".

La combinación de su propio estado de forma y la trayectoria de desarrollo de McLaren significa que Norris no ha descartado por completo la posibilidad de defender su título, aunque sabe que todavía hace falta más.

"Sigo a [más de] 80 puntos, así que no diría que esté tan cerca. Pero sí creo que está cerca", insistió.

"Está relativamente cerca para una nueva normativa, eso seguro. Definitivamente está más cerca que en años anteriores con nuevas normativas".

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