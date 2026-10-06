Mercedes se burla de Antonelli tras el error en el podio del Gran Premio de Bahréin

El equipo de Fórmula 1 de Mercedes se ha burlado del error cometido por el actual líder del campeonato, Kimi Antonelli, en el podio del Gran Premio de Bahréin, celebrado en Malasia.

Max Verstappen y Red Bull lograron su primera victoria de la temporada 2026 en unas condiciones difíciles debido a la lluvia. Antonelli pasó de salir tercero a terminar segundo, y el siete veces campeón Lewis Hamilton completó el podio tras acabar tercero.

Mientras los tres pilotos celebraban en el podio, fue un percance del piloto italiano lo que llamó la atención de los aficionados. Al trío se le ofreció agua de rosas sin alcohol en el podio, siguiendo la tradición del Gran Premio de Bahréin y Antonelli tuvo dificultades para rociar la bebida de la forma habitual.

"¡Ya se podría pensar que a estas alturas ya le habría cogido el truco!", publicó Mercedes en X junto a un vídeo del momento.

"Lo más realista es verle agitarlo como si eso fuera a arreglar la presión", comentó un aficionado, mientras que otro añadió: "Porque usan agua de rosas en lugar del champán de verdad. Así lo establecen las normas del Gran Premio de Bahréin. Pobre Kimi".

Otra persona publicó: "El equipo debería haberle dicho a Kimi que era agua de rosas y no champán, pobrecito. No creo que haya vivido nunca algo así, ya que en algunos países no permiten que los pilotos ganadores consuman alcohol".

Otros comentarios incluían: "Qué aspecto tan triste tiene" y "¡Debe de estar muy decepcionado por no haber podido "ahogar" a Max en su primera victoria, como hace Max con él!".

El segundo puesto de Antonelli en el Gran Premio de Bahréin, celebrado en Malasia, amplió su ventaja en la clasificación de pilotos a 84 puntos sobre su compañero de equipo George Russell, que ocupa el segundo puesto.

"Hoy hemos sacado el máximo partido posible. Muchísimas felicidades a Max y a Red Bull por este fin de semana increíble", declaró Antonelli tras la carrera.

"Por nuestra parte, nos queda mucho trabajo por hacer. Hemos tenido más dificultades de lo habitual, pero aun así estoy contento de haber conseguido el segundo puesto".