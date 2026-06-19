Mercedes explica por qué abandonó su intento de eliminar las sanciones a Russell en Mónaco

La FIA anunció el jueves que Mercedes había retirado su solicitud para revisar los resultados del GP de Mónaco de Fórmula 1, y el equipo confirmó la decisión el viernes por la mañana.

En su comunicado, Mercedes explicó que, tras las conversaciones con la FIA y Formula One Management, había llegado a la conclusión de que seguir adelante con la solicitud no lograría ningún resultado positivo ni para el equipo ni para el campeonato.

Mercedes solo solicitó una revisión de los resultados del GP de Mónaco tras la restitución del tercer puesto de Pierre Gasly. Eso ocurrió después de que Alpine impugnara los resultados de la carrera inmediatamente después de la llegada y demostrara con éxito que las dos sanciones que recibió Gasly en Mónaco por exceso de velocidad en el pitlane eran incorrectas. El elemento crucial que llevó a ese resultado fue una admisión de FOM, el proveedor oficial de los sistemas de cronometraje del campeonato, de que las mediciones utilizadas en Mónaco eran incorrectas.

Eso desató una mayor controversia, ya que otros cuatro pilotos fueron sancionados durante la carrera por la misma infracción, incluido George Russell de Mercedes. Lo que hizo más difícil para Mercedes impugnar los resultados fue el hecho de que el británico recibió otra sanción – un drive-through – por no cumplir la sanción inicial, y terminó fuera del top 10 como resultado.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, admitió que veía muy pocas posibilidades de que el resultado de Russell fuera revocado, pero el equipo igualmente solicitó otra revisión a la FIA. Luego se anunció que la audiencia estaba programada para el sábado 20 de junio, solo para que Mercedes retirara su petición.

"Podemos confirmar que hemos retirado nuestra solicitud de Derecho de Revisión en relación con las sanciones recibidas y cumplidas por George Russell durante el Gran Premio de Mónaco", dijo el comunicado del equipo el viernes por la mañana.

Toto Wolff, Mercedes Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

"Tras la decisión de rescindir la sanción de tiempo de Pierre Gasly, era importante para nosotros explorar todas las opciones disponibles para abordar el impacto de la sanción de George por exceso de velocidad en el pitlane sobre el resultado de su carrera.

"Teníamos una ventana de tiempo limitada para solicitar el Derecho de Revisión durante el fin de semana de carrera en Barcelona, y lo hicimos para reservar nuestra posición al respecto."

Motorsport.com entiende que, tras conversaciones con la FIA y Formula One Management, Mercedes llegó a la conclusión de que cancelar la sanción de drive-through de Russell – o recibir cualquier forma de compensación deportiva por ella – no era posible, y por lo tanto casi no había oportunidad de que el equipo lograra alguna ganancia sustancial para su piloto.

"Nuestra posterior discusión colaborativa con la FIA y Formula One ha mostrado su determinación de revisar las circunstancias únicas surgidas del Gran Premio de Mónaco y de abordar proactivamente los factores que las causaron", decía el comunicado de Mercedes.

"Ante esta clara determinación, hemos concluido que seguir adelante con nuestra solicitud de Derecho de Revisión no servirá ni a nuestro equipo ni al deporte y, por lo tanto, hemos retirado nuestra solicitud."

Aun así, la controversia en torno a los resultados del GP de Mónaco no ha terminado, ya que Red Bull y McLaren han protestado los resultados. Ahora esto será tratado por el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA.

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