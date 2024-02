Mercedes F1 informa al equipo la salida de Hamilton

Parecía un matrimonio eterno, pero ahora todo indica que Lewis Hamilton y Mercedes van a separarse después de todo. Será a finales de este año. El siete veces campeón de Fórmula 1 pasará los últimos años de su carrera en Maranello, una noticia que se espera que se anuncie esta misma semana.

En Mercedes, hoy se realizó una reunión con todos los miembros del equipo a las 14.00, hora de Gran Bretaña, según ha podido saber Motorsport.com.

Allí se anunció la marcha de Hamilton a los miembros de la plantilla. El jefe del equipo, Toto Wolff, y el director técnico, James Allison, habían convocado a los miembros del equipo a través de un memorando interno para confirmar la noticia.

Sin embargo, una fuente dijo a Motorsport.com Brasil que Wolff dio la noticia a sus empleados a través de una videollamada en línea porque el jefe del equipo está en Milán. Según el austriaco, Hamilton le comunicó la noticia el miércoles por la mañana.

Tras este anuncio en Brackley, parece cuestión de tiempo que la noticia se haga pública y no se descarta que esto ocurra hoy mismo.

Hamilton firmó el año pasado un contrato por dos temporadas con Mercedes, pero ahora parece que la segunda temporada podría haber sido sólo una opción. Eso significa que Hamilton tendrá una cláusula de escape que significa que, si firma por Ferrari, podrá incorporarse a partir de 2025.

La decisión de Hamilton de dejar Mercedes llega tras dos años difíciles con la escudería, en los que el piloto británico no logró ganar una sola carrera, una realidad muy diferente a la que disfrutó entre 2014 y 2021 con la escudería de Brackley.

Pese a eso, Hamilton se mostraba confiado sobre finales de la pasada temporada en que podría volver a luchar adelante con Mercedes.

"Tengo fe en que lo conseguiremos, ya hemos estado aquí antes como equipo, y aunque cada vez tenemos más gente nueva, seguimos teniendo grandes valores, veo a todo el mundo muy centrado".

Y añadió: "Creo que para este año (2023) pensaban que los fundamentos eran buenos y que sólo teníamos que llegar hasta aquí, y no es el caso. Por eso me sentí frustrado en febrero, porque no habían hecho los cambios que yo había pedido".

"Pero con los cambios que estamos haciendo, espero haber estado, espero haber acertado y, sí, pero supongo que no tenemos ni idea de lo que van a hacer los Red Bull".

