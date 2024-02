Hamilton se acerca a Ferrari para la F1 2025

Aunque no está claro si se ha firmado un contrato definitivo, Motorsport.com entiende que las negociaciones están en una fase avanzada y podrían concluir a finales de esta semana.

Ferrari lleva mucho tiempo interesado en los servicios de Hamilton, pero sus propuestas han sido rechazadas porque el siete veces campeón consideraba que Mercedes le ofrecía un camino mejor hacia el éxito.

Sin embargo, parece que, tras dos temporadas difíciles para Mercedes, Ferrari está a punto de convencer a Hamilton de que es una mejor apuesta para el futuro.

El año pasado, Hamilton firmó un contrato con Mercedes para 2024 y 2025, pero ahora parece que la segunda temporada podría haber sido sólo una opción.

Eso significa que Hamilton tendrá una cláusula de escape que significa que, si firma por Ferrari, podrá incorporarse a partir de 2025.

Tanto Ferrari como Mercedes han declinado hacer comentarios sobre la situación.

El futuro de Mercedes

Si se confirma el fichaje de Hamilton por Ferrari, será un duro golpe para Mercedes, que el año pasado mantuvo largas negociaciones con él para asegurarse sus servicios este año.

Justo después de que se cerrara el acuerdo, Hamilton se esforzó por sugerir que creía que Mercedes había aprendido la lección de sus desafiantes temporadas 2022/2023, y que podría disfrutar de la oportunidad de volver a la gloria con su nuevo coche para esta campaña.

Preguntado por Motorsport.com en el Gran Premio de Abu Dhabi del año pasado sobre si alguna vez dudó de volver al frente, dijo: "No, no cuando estábamos negociando".

"Tengo fe en que lo conseguiremos, ya hemos estado aquí antes como equipo, y aunque cada vez tenemos más gente nueva, seguimos teniendo grandes valores, veo a todo el mundo muy centrado".

Y añadió: "Creo que para este año (2023) pensaban que los fundamentos eran buenos y que sólo teníamos que llegar hasta aquí, y no es el caso. Por eso me sentí frustrado en febrero, porque no habían hecho los cambios que yo había pedido".

"Pero con los cambios que estamos haciendo, espero haber estado, espero haber acertado y, sí, pero supongo que no tenemos ni idea de lo que van a hacer los Red Bull".

No está claro cuál ha sido el detonante de un posible cambio de opinión sobre el compromiso de Hamilton con Mercedes, donde se esperaba que terminara su carrera en la F1.

Los primeros indicios del túnel de viento de Mercedes apuntan a que el nuevo W15 es un buen paso adelante para la escudería, mientras que el fabricante alemán dejó claro recientemente que el jefe del equipo, Toto Wolff, y el director técnico, James Allison, habían ampliado sus contratos a largo plazo.

