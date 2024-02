Los factores que llevan a Hamilton a cambiarse a Ferrari en la F1

Hamilton ha sido vinculado con un traslado a Maranello en varias ocasiones y las especulaciones parecían surgir cada vez que el piloto estaba en medio de la negociación de un nuevo acuerdo con Mercedes. Como tal, esos rumores podrían haber sido un medio útil para mejorar la posición para negociar de Hamilton, ya que rara vez hubo algo más concreto que una cena con el presidente de Ferrari, John Elkann.

Los rumores de que Hamilton se unirá a la Scuderia esta vez parecen más creíbles, sin embargo, dado el momento.

Ferrari ha acordado recientemente una ampliación de contrato con Charles Leclerc por "varias temporadas más". Y, al parecer, Hamilton tiene los papeles en regla para permanecer en Mercedes durante las temporadas 2024 y 2025 tras su última ampliación. Pero lo que inicialmente se pensó que sería un contrato de dos años podría ser un acuerdo de uno más uno con cláusulas de salida al final del primer período. En este caso, al final de la próxima temporada.

Contar con cláusulas de salida anticipada no garantizaría necesariamente un cambio a Ferrari, pero le daría a Hamilton la opción de retirarse antes de lo previsto o, al menos, la posibilidad de desvincularse de Mercedes.

Aunque Hamilton ha conducido para el equipo de las Flechas Plateadas desde 2013 y han ganado juntos seis títulos de pilotos y ocho de constructores, la llegada de las reglas de efectos suelo de 2022 hizo que la escudería perdiera su lugar en lo alto de la F1.

En un intento por recuperar su antigua gloria y perseguir a Red Bull, James Allison ha vuelto a desempeñar un papel activo al asumir de nuevo el cargo de director técnico. También ha firmado un nuevo contrato en las últimas semanas.

Pero dado que Mercedes no se adaptó bien a las nuevas reglas con su particular diseño de los sidepods y luego mantuvo el concepto de nuevo en 2023, el W15 que se presentará este mes marca un importante cambio de diseño. Si la nueva dirección no supone un gran impulso para las fortunas competitivas del equipo, reduce los riesgos para Hamilton en caso de que quiera alejarse.

Hamilton acaba de cumplir 39 años, por lo que se le acaba el tiempo si quiere cumplir su sueño de piloto de F1 de ir a Ferrari, aunque la escudería italiana no esté necesariamente mejor situada para ofrecerle su octavo campeonato mundial, con el que se convertiría en el máximo campeón de la historia. Si acepta que Red Bull está demasiado lejos como para que le alcance ningún rival en un futuro inmediato, entonces la atracción emocional del Cavallino Rampante podría ser por sí sola razón suficiente para cambiar de aires.

Ciertamente, Elkann nunca ha ocultado su admiración por Hamilton. Y conseguir ese fichaje supondría un gran golpe de efecto para él y para Ferrari y aumentaría su atractivo, lo que a su vez ayudaría al jefe del equipo, Fred Vasseur, en su actual campaña de contratación para reforzar el mermado departamento técnico de Maranello.

La situación contractual de Carlos Sainz, et otro piloto actualmente en Ferrari, también encajaría con el cambio de Hamilton. El contrato del español termina al final de esta temporada, y ha dejado claro que, idealmente, quiere que su futuro se decida antes del inicio de la nueva campaña. Es un lujo que ahora se ha permitido Leclerc, pero no Sainz.

Las conversaciones se han alargado. Se consideraba que Sainz, que ha plantado cara a Leclerc en sus tres temporadas como compañeros de equipo, estaba en condiciones de negociar un salario más alto y un contrato preferente de dos años. Se creía que el retraso en el anuncio del contrato se debía a que el piloto quería unas condiciones mucho mejores. Pero la alternativa es que Ferrari ya tenía la vista puesta en otra sensacional opción.

