Mercedes revela el sonido del motor que muchos ven como favorito para la F1 2026
Mercedes ha dado a conocer los primeros sonidos del motor V6 turbo híbrido de nueva generación que utilizará a partir de la temporada 2026 de la F1.
El motor Mercedes ha emitido sus primeros sonidos públicos. El fabricante alemán reveló este viernes en las redes sociales las primeras notas de su futura unidad de potencia, basada en la reglamentación de 2026.
Tras un primer ciclo reglamentario de 12 años, la motorización V6 turbo híbrida va a evolucionar de manera bastante radical el próximo año, con un doble objetivo: la simplificación y un énfasis aún mayor en la parte eléctrica.
Así, desaparece el complejo y costoso MGU-H, que hasta ahora recuperaba el calor del turbocompresor para transformarlo en energía; a partir de ahora, la recuperación de energía se realizará únicamente a través del MGU-K (que recoge la energía generada durante el frenado).
La potencia eléctrica que estos motores serán capaces de entregar pasará de 120 a 350 kW, lo que permitirá que el sistema eléctrico esté en igualdad de condiciones con el motor térmico en el equilibrio de la potencia. Otra novedad, y no menor, es que estos motores funcionarán con un combustible 100% sostenible.
En estas condiciones, y teniendo en cuenta la manera en que Mercedes inició la era de las unidades de potencia turbo híbridas, muchos esperan que la marca de la estrella sea una referencia desde el comienzo de la nueva era que se avecina. Este pronóstico, sin embargo, deberá confirmarse en la pista, aunque desde ya conviene subrayar que el salto entre 2025 y 2026 es mucho menor que el que existió entre 2013 y 2014, cuando la F1 dio un verdadero salto tecnológico al dejar de lado los motores V8 atmosféricos.
Frente a Mercedes en el ámbito de los motoristas —que estarán sujetos a un tope presupuestario distinto al de las escuderías— se encontrarán Ferrari y Honda, que estuvieron a la par (o incluso por encima) durante los últimos años de la reglamentación anterior, pero también dos nuevos adversarios con Audi y Red Bull Ford. Renault, en cambio, ha tirado la toalla y abandonado sus motores propios.
Mercedes motorizará a cuatro escuderías el próximo año: además de la estructura de fábrica con base en Brackley, el departamento de motores situado en Brixworth se encargará de suministrar unidades de potencia al doble campeón del mundo vigente McLaren, a Williams y a Alpine. Aston Martin, hasta ahora impulsado por los motores alemanes, seguirá a partir de ahora un camino conjunto con Honda.
